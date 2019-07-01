Турчак назвал статью Медведева программной для "Единой России"
Статья лидера "Единой России" – программный
документ для дальнейшей работы партии, вектор ее развития, подчеркнул Турчак.
"Главное – это люди. Именно для защиты их прав и интересов мы работаем", -
сказал секретарь генсовета "ЕР".
От партии ждут решения конкретных проблем, а не слов и благих намерений, подчеркнул Турчак. По его словам, единороссы должны предложить людям простой набор для решения волнующих их проблем по самым разным вопросам: от ремонта подъезда до важных объектов инфраструктуры.
"Мы создадим этот набор сервисов – на региональном и местном уровнях, пригодных для каждой деревни и села", – заверил секретарь генсовета партии.
На реализацию этой цели должны работать все возможности партии, ее институты и направления, сообщил Турчак. По его словам, действуя сообща с регионами и экспертами всех уровней партийцы будут находить решения поставленных Медведевым задач на партийной конференции, которая состоится 5 июля.
Решения будут утверждаться в резолюции конференции. Затем начнется работа по их воплощению в жизнь, заключил единоросс.
В понедельник, 1 июля, глава правительства, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев опубликовал в газете "Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих переменах в партии. Помимо прочего, премьер-министр указал на необходимость налаживания открытого диалога с людьми.
Для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезные инструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек, уверен премьер-министр. По его словам, необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей их информацией, попросить помощи или предложить новый проект.
В качестве приоритетных для "ЕР" тем Медведев назвал мониторинг выполнения нацпроектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра и повышение персональной ответственности партийцев за результаты работы.
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