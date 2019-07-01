Турчак назвал статью Медведева программной для "Единой России"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей статье "Единая Россия – курс на перемены" обозначил главные направления, по которым партия должна повышать эффективность, отметил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. По его словам, партийцы будут находить решения задач, поставленных главой правительства.



Статья лидера "Единой России" – программный документ для дальнейшей работы партии, вектор ее развития, подчеркнул Турчак. "Главное – это люди. Именно для защиты их прав и интересов мы работаем", - сказал секретарь генсовета "ЕР".



От партии ждут решения конкретных проблем, а не слов и благих намерений, подчеркнул Турчак. По его словам, единороссы должны предложить людям простой набор для решения волнующих их проблем по самым разным вопросам: от ремонта подъезда до важных объектов инфраструктуры.

"Мы создадим этот набор сервисов – на региональном и местном уровнях, пригодных для каждой деревни и села", – заверил секретарь генсовета партии.

На реализацию этой цели должны работать все возможности партии, ее институты и направления, сообщил Турчак. По его словам, действуя сообща с регионами и экспертами всех уровней партийцы будут находить решения поставленных Медведевым задач на партийной конференции, которая состоится 5 июля.

Решения будут утверждаться в резолюции конференции. Затем начнется работа по их воплощению в жизнь, заключил единоросс.

В понедельник, 1 июля, глава правительства, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев опубликовал в газете "Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих переменах в партии. Помимо прочего, премьер-министр указал на необходимость налаживания открытого диалога с людьми.

Для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезные инструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек, уверен премьер-министр. По его словам, необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей их информацией, попросить помощи или предложить новый проект.

В качестве приоритетных для "ЕР" тем Медведев назвал мониторинг выполнения нацпроектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра и повышение персональной ответственности партийцев за результаты работы.