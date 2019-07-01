Зеленский решил "выпороть" зарвавшегося Климкина
Такое решение было принято в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, "касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны", передает RT. Владимир Зеленский счел, что Павел Климкин зарвался.
Президент Украины решил устроить главе МИД "порку": он поднял вопрос об "осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины". Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту по задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинским морякам.
По словам главы государства, он получает информацию о "международных шагах" Украины из Сети. В свою очередь Павел Климкин ответил Владимиру Зеленскому, что МИД страны имел право отвечать на российскую ноту без согласования с президентом.
Как писали "Дни.ру", Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он по поводу арестованных украинцев.
Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов украинские корабли не реагировали, совершая опасное маневрирование. В итоге они были задержаны. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка объявила сенсационную новость
Певица, видно, перегрелась под солнцем
Телезвезда обвинила авторов тревел-шоу во лжи
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Где в России не хотят работать?????
Сестры Хачатурян
Как вам презик Зеленский?
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Маленький член
муж не разрешает худеть
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Сколько можно прожить без секса?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Переспать за машину?
хочу попробовать с МЖМ
Когда пьяный поднимает руку
Хочу быть содержанкой
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Пукаю
Скандал со свекровью
Кончает за 4 минуты