Зеленский решил "выпороть" зарвавшегося Климкина

Президент Украины попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана наказать главу МИД Украины Павла Климкина. Владимир Зеленский хочет привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Такое решение было принято в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, "касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны", передает RT. Владимир Зеленский счел, что Павел Климкин зарвался.

Президент Украины решил устроить главе МИД "порку": он поднял вопрос об "осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины". Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава МИД не согласовывал с ним ответ на ноту по задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинским морякам.

По словам главы государства, он получает информацию о "международных шагах" Украины из Сети. В свою очередь Павел Климкин ответил Владимиру Зеленскому, что МИД страны имел право отвечать на российскую ноту без согласования с президентом.

Как писали "Дни.ру", Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он по поводу арестованных украинцев.



Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов украинские корабли не реагировали, совершая опасное маневрирование. В итоге они были задержаны. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы.