Володин предложил создать единый список террористических организаций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности, заявил председатель нижней палаты на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Переговоры законодателей прошли в Москве в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма", на который съехались представители более 130 стран.



Вопрос создания единого реестра террористических организаций необходимо обсуждать в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, отметил Володин. Он напомнил, что очередное заседание состоится в Стамбуле.



"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из‑за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности", – обратился спикер Госдумы к турецкому коллеге.

Володин выступил за расширение формата Конференции и привлечение других стран. Соответствующий вопрос председатель нижней палаты предложил проработать на уровне профильных комитетов по международным делам и безопасности.

В ходе встречи на полях форума "Развитие парламентаризма" Володин и Шентоп подписали регламент Межпарламентской комиссии высокого уровня. "Надеюсь, что созданная комиссия будет действенным инструментом решения многих вопросов, которые лежат в рамках парламентского измерения", – сказал спикер Госдумы.

В свою очередь глава турецкого парламента выразил радость по поводу возвращения России в ПАСЕ. Шентоп также отметил хорошую динамику развития отношений двух стран.

На необходимость единого списка террористических организаций спикер Госдумы указывал в ходе своего выступления на открытии форума "Развитие парламентаризма". Из-за правовых нестыковок и разночтений экстремистам удается уходить от ответственности, посетовал Володин.

Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля по инициативе Госдумы. С каждым годом популярность площадки растет: в этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. В работе форума участвует 41 спикер национальных парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют руководители.

В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики и многое другое.