Володин предложил создать единый список террористических организаций
Вопрос создания единого реестра террористических организаций
необходимо обсуждать в рамках Конференции спикеров парламентов Афганистана,
Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и
укреплению регионального взаимодействия, отметил Володин. Он напомнил, что
очередное заседание состоится в Стамбуле.
"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из‑за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности", – обратился спикер Госдумы к турецкому коллеге.
Володин выступил за расширение формата Конференции и привлечение других стран. Соответствующий вопрос председатель нижней палаты предложил проработать на уровне профильных комитетов по международным делам и безопасности.
В ходе встречи на полях форума "Развитие парламентаризма" Володин и Шентоп подписали регламент Межпарламентской комиссии высокого уровня. "Надеюсь, что созданная комиссия будет действенным инструментом решения многих вопросов, которые лежат в рамках парламентского измерения", – сказал спикер Госдумы.
В свою очередь глава турецкого парламента выразил радость по поводу возвращения России в ПАСЕ. Шентоп также отметил хорошую динамику развития отношений двух стран.
На необходимость единого списка террористических организаций спикер Госдумы указывал в ходе своего выступления на открытии форума "Развитие парламентаризма". Из-за правовых нестыковок и разночтений экстремистам удается уходить от ответственности, посетовал Володин.
Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля по инициативе Госдумы. С каждым годом популярность площадки растет: в этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран. В работе форума участвует 41 спикер национальных парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют руководители.
В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики и многое другое.
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