Володин предостерег от демагогии и "парламентского туризма"
Задача межпарламентских структур – находить решения
вопросов, которые волнуют разные страны, отметил Володин. "А мы с вами
зачастую видим на практике, что есть две крайности… С одной стороны, это
парламентский туризм, с другой стороны – политизация и демагогичные
решения", – указал спикер Госдумы.
По его словам, оба этих явления не способствуют росту авторитета парламентаризма в мире. "Тем более решению вопросов, которые накопились в каждой стране и в целом в мировом сообществе", – добавил он.
Законодательный процесс необходимо оптимизировать в сфере противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции, обратился спикер Госдумы к зарубежным коллегам-парламентариям. Из-за правовых нестыковок и разночтений экстремистам удается уходить от ответственности, посетовал Володин.
"Именно по этой причине у нас нет формирования единых списков террористических организаций", – сказал спикер Госдумы.
Мировой стабильности угрожает и подрыв международного права и институтов, уверен Володин. Он напомнил о вмешательстве США в дела других стран и силовом насаждении демократии. Если пойдем по такому пути, мир ждут серьезные потрясения", – уверен председатель нижней палаты. Он призвал собравшихся в Москве парламентариев сделать все, чтобы этого не допустить.
II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Масштабное мероприятие инициировано Госдумой.
Интерес иностранных гостей к форуму растет. В этом году на форум прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств, среди которых 41 спикер, делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.
В центре внимания участников мероприятия – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики, межпарламентского сотрудничества.
На полях мероприятия состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран.
Во второй день работы форума "Развитие парламентаризма", 2 июля, в его рамках пройдет межпарламентская конференция "Россия-Африка". Заключительное пленарное заседание мероприятия состоится 3 июля.
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