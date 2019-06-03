Пристыженный Зеленский свалил вину за новый скандал на Порошенко

Владимир Зеленский открестился от сноса памятника герою СССР, маршалу Георгию Жукову. Представитель лидера Незалежной обвинил во всем предшественника шоумена.
Пресс-аташе украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на скандал вокруг сноса в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову.
По ее словам, происходящему виной "непродуманная гуманитарная политика Киева последних нескольких лет". Мендель считает, что сегодняшняя ситуация показывает необходимость разработки нового механизма "для установления диалога между властью и обществом".
Она подчеркнула, что памятник Жукова не должен был быть снесен, поскольку на него не распространяется закон о декоммунизации, которым прикрывались участники погрома.
В то же время, судя по последним заявлениям, Зеленский явно взял антироссийский курс, поэтому будет продолжаться и снос памятников советским и российским деятелям, и включение знаменитостей в списки "Миротворца".
К примеру, только на днях стало известно о внесении в базу украинского сайте Владимира Познера и Василия Ливанова.
"Осудить нельзя промолчать", – так на своей странице в Facebook прокомментировала происходящее Мария Захарова. Ее призыв к руководству Незалежной навести в своей стране порядок и обеспечить верховенство закона украинские СМИ уже успели назвать ультиматумом.
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