Парламентарии России и Сербии укрепляют отношения двух стран

В понедельник, 3 июня, в Белграде открылось четвертое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и Народной скупщины (парламента) Сербии. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, совместная работа законодателей укрепляет стратегическое партнерство двух стран.



Председатель нижней палаты напомнил, что в январе этого года, во время визита в Сербию президента России Владимира Путина, были подписан ряд важных двусторонних договоров. Соглашения расширяют базу для сотрудничества Москвы и Белграда в экономике, социальной сфере, области наукоемких технологий.

Также Володин отметил, что двусторонний товарооборот составил 2,1 миллиарда долларов. Рост – на 1,9%. Спикер Госдумы подчеркнул, что на территории братской республики действуют более 800 компанией с российским капиталом.

Говоря об экономической кооперации двух стран, председатель нижней палаты отметил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца года. По его словам, это даст сербским товарам выход на рынок стран, где проживают более 180 миллионов человек.

Приоритетное значение для двух стран имеют энергетические проекты, подчеркнул Володин. Одним из примеров взаимовыгодного сотрудничества он назвал завод по нефтепереработке в Панчево (автономный край Воеводина).

Также в своем выступлении спикер Госдумы призвал и дальше развивать межпарламентские контакты, а также указал на необходимость расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в науке и образовательных проектах.

Так, в России сейчас учатся около 300 сербских студентов. В следующем году для сербов, желающихполучить образование в нашей стране, будет выделено дополнительно 122 стипендии.

"Было бы правильным на парламентском уровне содействовать росту числа сербских студентов в российских вузах и российских студентов в сербских образовательных учреждениях", – сказал Володин.

Затронул председатель нижней палаты и тему Косово. Искать пути выхода из проблемы можно только в ходе диалога и на основании решений, принятых в ООН, подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, необходимо создание новой архитектуры международной безопасности, которая сможет противостоять вызовам на евразийском континенте. В связи с этим председатель нижней палаты указал на важность участия сербских законодателей в сессиях Парламентской ассамблеи ОДКБ. 141-я ассамблея МПС как раз пройдет этой осенью в Белграде, напомнил Володин.

Кроме того, он обратил внимание сербских коллег на такие форматы, как Совещание спикеров спикеров парламентов стран Евразии и международный форум "Развитие парламентаризма". Интерес к ним растет, это говорит о востребованности таких платформ в современном мире, уверен спикер Госдумы. Он призвал коллег из Народной скупщины активнее участвовать в работе международных площадок.

Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегации находится с официальным визитом в Сербии. На встрече с главой республики Александром Вучичем председатель нижней палаты отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе, доверии и взаимопомощи. В свою очередь глава государства поблагодарил Россию за поддержку Сербии.

Также спикер выступил перед депутатами Народной скупщины (парламента) Сербии.