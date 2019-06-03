Володин предостерег США от вмешательства в дела других стран

Во время рабочего визита делегации Госдумы в Белград спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил перед депутатами Народной скупщины Сербии. Он подчеркнул, что, как бы ни хотели того США, мир никогда не будет однополярным.

В мире становится все больше вызовов, которые угрожают народам, странам и их суверенитету и независимости, заметил Вячеслав Володин. Речь идет и о России, и о Сербии.

"Практика двойных стандартов, вмешательства во внутренние дела суверенных государств становится для некоторых стран нормой. Мы считаем, это недопустимо", – подчеркнул председатель Госдумы.

Примерами жутких последствий применения этих методов могут послужить Ливия и Ирак. На грани потери собственной государственности оказалась и Сирия.

"Страны, народы которых жили в мире, процветании, борются сегодня за выживание, их разрушают конфликты и угрозы постоянных террористических атак", – подчеркнул Володин.

Сербский народ, заметил он, который пережил натовские бомбардировки, как никто другой понимает всю разрушительность подобного обращения с принципами международного права. Одновременно с откровенной военной агрессией мир страдает от распространяющихся по миру торговых войн.

И если раньше санкции и торговые блокады использовались под прикрытием продвижения демократических ценностей, то теперь эти страны не стесняются открыто продавливать собственные финансовые интересы. В частности, американские экономические санкции были введены против России, Китая, Турции, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. Одновременно с этим европейским странам и частным компаниям поступают угрозы и ультиматумы с требованиями прекратить совместное взаимовыгодное сотрудничество.

"Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого ни хотели Соединенные Штаты Америки", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что чем раньше американские власти поймут и примут этот факт, тем лучше будет для всех, в том числе и для самих США. Навязывание своей воли другим странам, уверен спикер Госдумы, недопустимо.

"Сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Также как и российский народ", – рассказал он. Володин подчеркнул, что россияне также осуждают провокации против сербов в Косово.

Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово было откровенно провокационным шагом, направленным на устрашение живущих там сербов и установление контроля над этими районами силовым путем. Задержание дипломатов и сотрудников Миссии ООН, в числе которых был гражданин России, рассматривается российской стороной как полное пренебрежение международным правом, подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента России отметил, что поведение Евросоюза и США привело к росту напряженности в регионе и подорвало многолетние усилия международного сообщества провести мирное урегулирование на Балканах. А тот факт, что со стороны европейских структур не последовало внятной реакции, ставит под сомнение способность ЕС выступать в качестве посредника между Белградом и Приштиной.

"Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом", – уверен Вячеслав Володин.

Вся страны, подчеркнул спикер Госдумы, должны выполнять резолюцию Совбеза ООН 1244. Те же, кто решил этого не делать, должны понести ответственность.