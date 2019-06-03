Володин: Россия всегда поддерживает братскую Сербию

За всю историю отношений двух стран Россия всегда выступала в поддержку и защиту братского сербского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в парламенте республики. Председатель нижней палаты призвал Белград вместе с Москвой противостоять попыткам переписать историю.



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