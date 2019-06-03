Володин: Россия всегда поддерживает братскую Сербию
Выступая перед депутатами, Володин напомнил сербскую
народную мудрость: Доброе братство дороже богатства. "Это о нас, о дружбе
и крепком братстве сербов и русских", – сказал он.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия всегда считала своим долгом поддержать братский народ Сербии. Председатель нижней палаты напомнил, что наша страна помогала сербам получить независимость, а затем встала на защиту их родины в 1914 году.
Спустя 30 лет, в октябре 1944-го года, Красная армия вместе с Народно-освободительной армией Югославии освободили сербскую землю от немецко-фашистских захватчиков, сказал Володин. "Четыре тысячи триста советских солдат навсегда остались в сербской земле, освобождая Белград, более четырнадцати тысяч – были ранены", – подчеркнул спикер Госдумы.
Законодатель выразил благодарность народу Сербии за бережное отношение к могилам советских солдат и за память о тех, кто отдал жизни за освобождение мира от нацизма.
Володин напомнил, что в следующем году будет отмечаться 75-летие победы над фашистской Германией. Это общий праздник для народов России и Сербии, подчеркнул председатель нижней палаты.
"Нам важно вместе и дальше противостоять попыткам переписать историю, оправдать преступления нацистов и их пособников. Слишком большую цену заплатили наши народы за свободу и независимость, чтобы предать память о тех, кто отдал за это жизнь", – сказал Володин.
Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегации находится с официальным визитом в Сербии. На встрече с главой республики Александром Вучичем председатель нижней палаты отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе, доверии и взаимопомощи. В свою очередь глава государства поблагодарил Россию за поддержку Сербии.
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