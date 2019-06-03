Володин: Отношения с Сербией основаны на дружбе и взаимопомощи
В начале встречи с Александром Вучичем Вячеслав Володин передал ему слова приветствия от президента России Владимира Путина. Он отметил, что между двумя странами – особые отношения.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи", – подчеркнул спикер Госдумы. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку страны, которую он возглавляет. Также сербский лидер отметил и экономическое развитие во взаимодействиями между государствами.
"Наш товарооборот увеличивается, и надеюсь, продолжит увеличиваться", – рассказал Вучич.
Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Белград с рабочим визитом. Планируется, что спикер нижней палаты парламента выступит перед депутатами Народной скупщины Сербии и встретится с председателем сербского парламента Майей Гойкович. Кроме того, в Белграде состоится IV заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.
Вячеслав Володин принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому Солдату. Он поблагодарил принимающую сторону за сохранение исторической памяти и бережное отношение к могилам героев Великой Отечественной войны.
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