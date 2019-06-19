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Политика

Зеленский раскрыл правду о бьющейся в конвульсиях Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Global Look Press
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо. Стоявший рядом лидер Незалежной не сделал ничего, чтобы ей помочь. Во время пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о состоянии германского политика.  
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Кадры с трясущейся Меркель облетели весь мир. После переговоров немецкие журналисты поинтересовались у украинского лидера, почему он остался безучастным к страданиям германского лидера.  

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Зеленский заверил: канцлеру ФРГ ничего не угрожало. Жутковатые конвульсии политика, за которыми наблюдал весь мир, опасности для Меркель не представляли, подчеркнул президент Украины.  

"Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", – передает слова Зеленского издание Bild.  

Украинский лидер прибыл в Германию после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Берлине накануне стояла знойная жара: столбики термометров подпрыгнули до плюс 30 градусов.  

Политики стояли на красной дорожке и слушали гимн, когда канцлера Германии начало трясти. Сначала она пыталась скрыть недомогание, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. В какой-то момент это стало невозможно: Меркель трясло все сильнее. 

Тем не менее канцлер ФРГ смогла дотерпеть до окончания гимна. Она повернулась и зашагала по красной дорожке вместе с украинским коллегой. 

 

Свое недомогание Меркель объяснила необычайно жаркой погодой. По ее словам, она выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.  

Сам Зеленский проявил полную безучастность к недомоганию Меркель. Создавалось впечатление, что украинский лидер старательно делал вид, что не замечает приступа канцлера ФРГ. 

Автор: Иван Поляков19 июня 2019, 07:00
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Лето, лето к нам пришло!
Константин Куклин
стихи - Валентин Берестов
музыка и исполнение - Константин Куклин

Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком
Кружат пчёлы, вьются птицы.
А Маринка веселится.
Увидала петуха:
— Посмотрите! <цензура>-<цензура>-<цензура>!

Удивительный петух:
Сверху – перья, снизу – пух!
Увидала поросёнка,
Улыбается девчонка:
— Кто от курицы бежит,
На всю улицу визжит,
Вместо хвостика крючок,
Вместо носа пятачок,

Пятачок дырявый,
А крючок вертлявый?
А Барбос, рыжий пёс,
Рассмешил её до слёз.
Он бежит не за котом,
А за собственным хвостом.
Хитрый хвостик вьётся,
В зубы не даётся.

Пёс уныло ковыляет,
Потому что он устал.
Хвостик весело виляет:
«Не достал! Не достал!
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком!
1

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