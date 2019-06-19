Зеленский раскрыл правду о бьющейся в конвульсиях Меркель
Кадры с трясущейся Меркель облетели весь мир. После переговоров немецкие журналисты поинтересовались у украинского лидера, почему он остался безучастным к страданиям германского лидера.
Зеленский заверил: канцлеру ФРГ ничего не угрожало. Жутковатые конвульсии политика, за которыми наблюдал весь мир, опасности для Меркель не представляли, подчеркнул президент Украины.
"Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", – передает слова Зеленского издание Bild.
Украинский лидер прибыл в Германию после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Берлине накануне стояла знойная жара: столбики термометров подпрыгнули до плюс 30 градусов.
Политики стояли на красной дорожке и слушали гимн, когда канцлера Германии начало трясти. Сначала она пыталась скрыть недомогание, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. В какой-то момент это стало невозможно: Меркель трясло все сильнее.
Тем не менее канцлер ФРГ смогла дотерпеть до окончания гимна. Она повернулась и зашагала по красной дорожке вместе с украинским коллегой.
Свое недомогание Меркель объяснила необычайно жаркой погодой. По ее словам, она выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.
Сам Зеленский проявил полную безучастность к недомоганию Меркель. Создавалось впечатление, что украинский лидер старательно делал вид, что не замечает приступа канцлера ФРГ.
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