В Госдуме возмущены атакой СБУ на российских журналистов

В Госдуме назвали действия украинских силовиков в отношении журналистов РИА Новости-Украина беспрецедентной провокацией. С официальным заявлением выступил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Парламентарий осудил нападение украинских спецслужб на корпункт российского информационного агентства. "Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи расценивает действия украинских силовиков как беспрецедентную провокацию в отношении журналистов, выполняющих свой профессиональный долг и действующих в соответствии с законодательством Украины", – сказал Левин.

По его оценке, задержание Кирилла Вышинского и штурм киевского офиса российского агентства являются откровенным произволом со стороны украинских спецслужб.

"Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным для общества преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода слова и неприкосновенность личности", – отметил депутат.

Он также призвал международные организации, следящие за соблюдением прав человека, в частности, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий акт нарушения прав журналистов.





Ранее посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста из-за действий СБУ в отношении российских журналистов. Дипломаты потребовали немедленно освободить задержанного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, провести объективное расследование и наказать виновных в превышении должностных полномочий.

Кроме того, посольство призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации российско-украинских отношений, сообщает ТАСС.

МИД выяснит, кто стоит за задержанием журналиста РИА Новости Украина https://t.co/DnuUYaY3TO pic.twitter.com/GOQRSIQ12e — РИА Новости (@rianru) 15 мая 2018 г.

Утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис российского информагентства в Киеве. До этого силовики задержали журналиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что спецслужбы раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России, которые использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины.