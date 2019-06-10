Порошенко толкает Украину к новому государственному перевороту
На съезде обновленной партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" руководство политического объединения в один голос заявляло о недопустимости прихода к власти "реваншистов". Под этим термином они, судя по всему, понимают всех, чья программа отличается от их собственной.
"Я сам теряюсь иногда как эксперт, а кто же у нас реваншист? То есть Зеленский реваншист? Его команда реваншист? Или вот эти ребята, которые проиграли выборы, они хотят реванша?", – рассказал украинский политолог Василий Вакаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Эксперт подчеркнул, что в стране сложилась крайне опасная ситуация из-за того, что несмотря на победу Владимира Зеленского, реальная власть сосредоточена в руках Петра Порошенко и его ближайшего окружения – Андрея Парубия, Дмитрия Яроша и других радикально настроенных политиков.От их лица звучат даже угрозы силового подавления недовольных.
"И вот в этой ситуации, сегодня те события, которые происходят у нас в соседней Молдове, я так думаю, что не дай Бог, но к осени могут быть такие же события у нас", – цитирует "Политнавигатор" Василия Вакарова. Он напомнил, что президент Молдавии Игорь Додон был вынужден обратиться к международному сообществу с просьбой выступить в качестве посредников для выхода из политического кризиса. "Я говорю о том, что у нас такой сценарий абсолютно вероятен", – заметил эксперт.
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