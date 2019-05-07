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Политика

Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Уходящего президента Украины Петра Порошенко ждет незавидная участь. Эксперты утверждают, что потерпевший сокрушительное поражение на выборах глава государства по-прежнему очень опасен. Во избежание неприятностей лидера Незалежной необходимо отправить за решетку. 
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Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин уверен: Порошенко сегодня опасен, как никогда. По его словам, уходящий глава государства через подконтрольный парламент может заблокировать работу нового президента Владимира Зеленского, а затем через обвинения в сотрудничестве с Россией потребовать его импичмента.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Юрист не исключает, что Порошенко попытается создать в Верховной раде новую мощную фракцию и сделать из Зеленского "английскую королеву" – главу государства без реальных полномочий. Чтобы этого не допустить, Кузьмин дал пару советов избранному президенту.

Прежде всего, уверен бывший заместитель генпрокурора, необходим арест Петра Порошенко, его соратника, генпрокурора Юрия Луценко, а также всех подконтрольных им силовиков. "Суды над ними должны быть публичными и быстрыми", – написал Кузьмин в своем блоге.

Также необходим скорейший роспуск Верховной рады и назначение внеочередных парламентских выборов, уверен юрист. "Порошенко и его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую Раду", – подчеркнул Кузьмин.

Петр Порошенко последнее время ведет себя странно. Во вторник, 7 мая, проигравший президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях на майдане зимой 2014 года. Это уже не первый раз, когда лидер Незалежной игнорирует вызовы в ведомство.

В Генпрокуратуре не исключили, что придется доставить Порошенко на допрос силой. Но это возможно лишь после истечения срока его полномочий во второй половине мая.

Автор: Иван Поляков7 мая 2019, 16:46
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