Объявлено об аресте сбежавшего от прокуратуры Порошенко
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат
Кузьмин уверен: Порошенко сегодня опасен, как никогда. По его словам, уходящий
глава государства через подконтрольный парламент может заблокировать работу
нового президента Владимира Зеленского, а затем через обвинения в
сотрудничестве с Россией потребовать его импичмента.
Юрист не исключает, что Порошенко попытается создать в Верховной раде новую мощную фракцию и сделать из Зеленского "английскую королеву" – главу государства без реальных полномочий. Чтобы этого не допустить, Кузьмин дал пару советов избранному президенту.
Прежде всего, уверен бывший заместитель генпрокурора, необходим арест Петра Порошенко, его соратника, генпрокурора Юрия Луценко, а также всех подконтрольных им силовиков. "Суды над ними должны быть публичными и быстрыми", – написал Кузьмин в своем блоге.
Также необходим скорейший роспуск Верховной рады и назначение внеочередных парламентских выборов, уверен юрист. "Порошенко и его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую Раду", – подчеркнул Кузьмин.
Что будет дальше с #Порошенко?— ∁тепан ∏олосов (@alse52) 2 мая 2019 г.
- Петр Алексеевич, Вы куда?
- Я уже больше не президент этой страны. Домой полечу, в Испанию... - А посидеть на дорожку?))) pic.twitter.com/GZZqvRHXfO
Петр Порошенко последнее время ведет себя странно. Во вторник, 7 мая, проигравший президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о событиях на майдане зимой 2014 года. Это уже не первый раз, когда лидер Незалежной игнорирует вызовы в ведомство.
В Генпрокуратуре не исключили, что придется доставить Порошенко на допрос силой. Но это возможно лишь после истечения срока его полномочий во второй половине мая.
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