Трусливый Порошенко спрятался от украинской прокуратуры

Петр Порошенко скрывается от украинской прокуратуры. Президент не является на допросы. В ведомстве не исключают, что придется дождаться окончания срока полномочий главы государства, чтобы доставить его силой.



Петр Порошенко должен дать показания в прокуратуре в качестве свидетеля по делу о событиях на майдане в 2014 году. Президент появился в ведомстве однажды – 2,5 года назад. Но тогда он так торопился, что даже не подписал протокол допроса, пообещав сделать это на следующий день. И с тех пор вызовы в прокуратуру игнорирует.

"Свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. Не уведомили причины... Так как не явился, будем дальше вызывать", – сказал в эфире украинского телевидения представитель Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он отметил: Петра Порошенко вызывали для того, чтобы прояснить некоторые детали событий 18 и 19 февраля 2014 года. Кроме того, следовало уточнить кое-что относительно первого допроса президента, который состоялся в ноябре 2016-го.

Если Петр Порошенко еще раз не явится на допрос, в Генпрокуратуре обещают "инициировать силовой привод". Но это станет возможным только после того, как свидетель сложит с себя президентские полномочия, передает RT.

Петра Порошенко ждали в Генпрокуратуре во вторник, 7 мая. Политик, проигравший выборы, но занимающий пост президента Украины до инаугурации победившего Владимира Зеленского, не потрудился поставить ведомство в известность о своей неявке и не объяснил ее причины, сообщает НСН.