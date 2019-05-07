Сделано шокирующее заявление об инвалидности Зеленского
С важным заявлением выступил на пресс-конференции в
украинской столице политолог Валентин Гайдай. По его словам, Верховная
рада старается свести до минимума полномочия Зеленского.
Эксперт уточнил, что работа ведется в двух направлениях. "Это ограничение по назначению на должности главы СБУ, министра обороны, министра иностранных дел", – пояснил аналитик.
Второе направление – ситуация вокруг "Укроборонпрома" – объединения предприятий военно-промышленного комплекса страны. Гайдай напомнил, что сейчас концерн подчиняется президенту, однако оппоненты Зеленского намерены перевести его под управление премьер-министра.
По словам эксперта, в Верховной раде хотят провести соответствующий закон до инаугурации нового главы государства. Вступление в должность намечено на конец мая.
Происходящее дало повод некоторым журналистам сделать выводы о несостоятельности будущего президента. "Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического инвалида", – пишет издание "ПолитНавигатор".
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен: новым главой государства пытаются манипулировать в силу его неопытности. За влияние на будущего президента борются от шести до восьми элитных групп, утверждает эксперт.
Не намерен сдаваться и уходящий лидер Незалежной Петр Порошенко. Он предпринял ряд шагов, которые, утверждают эксперты, сильно осложнят пребывание Зеленского у власти. По словам политолога Олега Соскина, проигравший президент ускоренными темпами расставил на ключевые посты своих людей.
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