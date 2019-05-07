Наглый Порошенко жестко подставил неопытного Зеленского
До вступления Зеленского в должность Порошенко ускоренными
темпами расставил на ключевые посты верных людей, чтобы актеру было сложнее их
сменить. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил политолог Олег Соскин.
По словам эксперта, уходящий президент пытается максимально осложнить жизнь будущему, создавая заточенную под себя кадровую вертикаль. "Чтобы фактически новый президент оказался в чрезвычайно сложной кадровой ситуации, когда расставлены новые кадры и нужно объяснять, зачем их снимать", – пояснил аналитик.
Справиться с этим вызовом Зеленскому будет непросто, уверен Соскин. "То, что он (Порошенко. – Прим. ред.) сейчас делает, – это расставляет мины-ловушки, такие своеобразные капканы для Зеленского на кадровом поле", – заключил политолог.
Несмотря на это, создается впечатление, что новый украинский лидер доверяет уходящему президенту и намерен с ним сотрудничать. На днях в избирательном штабе Зеленского объявили, что избранный глава государства продолжит внешнеполитический курс предшественника. Речь идет о вступлении в НАТО и Евросоюз.
Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко - результат будет такой же, как у Порошенко. При этом у Зеленского нет на руках ни одной новой карты. А курс Порошенко продвинет его только к фиаско.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2019 г.
Кроме того, стало известно, что Зеленский договорился в ближайшее время встретиться с Порошенко. Видимо, для передачи опыта.
При этом Зеленский, еще не вступив в должность, отметился несколькими хамскими выпадами в адрес Москвы. Избранный президент резко отреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик. По мнению юмориста, желать российский паспорт могут только те, кто попал под влияние пропаганды.
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