Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Понедельник 6 мая
Лента новостей
12:19
В Пермском крае на химзаводе прогремел взрыв
12:12
Губерниев взорвался из-за смертельной трагедии
11:40
Вскрылась сенсационная причина авиакатастрофы в Шереметьево
11:38
Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
11:29
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
11:22
Цепкая Маркл выгнала в три шеи навязчивую Миддлтон
10:58
Погиб как герой: бортпроводник до последнего спасал пассажиров из полыхающего самолета
10:20
В жилом доме в Ставрополье произошел взрыв
10:19
"Тарзан остался один": что происходит между Королевой и Глушко
10:11
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
09:57
В Башкирии водитель уснул за рулем и попал в серьезное ДТП
09:55
Володин выразил соболезнования в связи с пожаром в Шереметьево
09:35
Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери
09:29
"Тянет за старое взяться": народ набросился на полуголую Шурыгину
09:17
Авиакатастрофа в Шереметьево попала на видео
09:15
СМИ сообщили об отлете скандального депутата Резника в Чехию
08:57
Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
08:49
Трясущуюся Пугачеву сняли с детьми
08:42
В столичных аэропортах задержали более 90 рейсов после страшного пожара
08:16
Орбакайте плачет из-за тяжелой утраты
08:11
"Погибли дети": Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
06:49
"Один половой инстинкт": бросившей мужа Асмус хорошенько врезали
05:30
Реакция украинцев на катастрофу в Шереметьево вызвала оторопь
04:27
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
02:15
"На себя бы посмотрела": терпящую выходки мужа Бородину жестко унизили
00:29
Больше 40 погибших: названо чудовищное число жертв катастрофы в Шереметьеве
00:06
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
22:19
Народный гнев нанес дочери Алсу непоправимую травму
21:39
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
20:20
Более десятка жертв: в Шереметьево сгорел самолет с пассажирами
20:03
Беспечная Собчак сбежала с Богомоловым от проблем
18:02
Неугомонный Солнцев добил подставившую собственную дочь Алсу
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года
16:40
"Курам на смех": оголившую зад Бузову разнесли в пух и прах
16:02
Дети погибших военных из Сирии и России встретят День Победы в "Артеке"
15:48
Наголо стриженный Табаков в тюремной робе взбудоражил народ
15:13
Посетителя караоке-бара ограбили и жестоко избили в Москве
14:34
"Не люблю": расслабившаяся Рудковская сделала откровенное признание
14:28
"Может загрызть человека": по улицам Москвы бегает опасная рысь
13:11
Лариса Долина сильно изменилась после болезни
12:42
В Москве от ножевых ранений умерла девушка
12:25
Простуда и сыпь на лбу: Темникова рассказала о проблемах со здоровьем
11:50
Пугачева предсказала судьбы проигравших участников шоу "Голос. Дети" после вещего сна
11:20
Закрывшая лицо ребенка Кудрявцева улетела из страны
10:52
Покинувший Россию Лазарев готовится к сложнейшим испытаниям
10:36
Расфуфыренная Кравец побила Киркорова
10:14
"Мне надо петь": дочь Алсу раскрыла грандиозные планы на будущее
10:10
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии
08:32
Гороскоп на неделю
07:00
"Полная разруха": люди жестко высказались о ситуации на Крымском мосту
06:06
Израиль отправил кассира защищать честь на "Евровидении-2019"
04:41
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
02:20
Затравленную Пугачеву взяли под защиту
00:28
Топурия в экстравагантном наряде ошарашила россиян
22:11
"Слезы градом": звезда "Дома-2" рассказала о страшной болезни
21:40
Испания раскрыла главные секреты
20:16
Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"
18:16
Виторгана застукали с матерью Собчак
17:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 мая 2019 года
16:36
"Русалочка": Толкалина восхитила подтянутой фигурой в бикини
15:45
Лорак нанесла серьезный удар бывшему мужу
14:54
На Валерию прилюдно вылили ушат помоев
14:04
Семья Алсу впервые высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"
13:37
Располневшую Подольскую заподозрили в беременности
13:09
"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева вышла из себя из-за грязных оскорблений
12:37
"Фантазии нет": Гагарину обвинили в копировании Волочковой
12:06
Высокомерную Собчак поставили на место
11:19
Бледанс удивила постельным фото с особенным сыном
11:13
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
10:50
Разбившийся в аварии Топалов покинул страну
10:14
Вскрылись интимные подробности беременности Фриске
08:06
X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью
06:09
Основатель сервиса Lingualeo жестоко зарезал родную сестру
04:07
Садальский рассказал о разорении могилы известной актрисы
02:04
"Уколы не помогают": звезда "Дома-2" в тяжелом состоянии
00:16
"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму
22:41
Петербуржцы через петицию просят отозвать мандат у депутата ЗакСа Резника
22:04
"Задолбала Пугачева!": народ возмутился засильем Примадонны на ТВ
20:22
Раздобревшая Семенович ужаснула отсутствием вкуса
17:26
"Застала с другой": Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
16:51
Успенская рассказала о бегстве Алсу после скандала на шоу "Голос. Дети"
16:17
К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
15:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года
14:53
"Стыдно признаться": смерть Началовой можно было предотвратить
14:43
Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы
13:42
Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу
13:00
Кудрявцева спряталась от скандала за маленькой дочкой
12:40
Волочкова порадовалась жизни без дочери
12:17
Доигравшийся с диетами Пресняков загремел в больницу
11:29
Влад Топалов разбился в ДТП в Москве
11:02
Буйная Собчак пообещала отругать мать
10:18
Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
10:15
"Моя жизнь изменится": народ разрыдался над фото беременной Фриске
09:47
В Феодосии ветер унес ребенка на воздушном шаре
06:12
В Шереметьево произошла авария с участием самолета
04:12
Названы города России с самыми счастливыми жителями
02:14
Новые "ангелы" Victoria's Secret
00:07
Стало известно о проблемах в семье Гагариной
22:22
"Чтобы не рухнул?": на Крымском мосту вводят жесткие ограничения
21:45
Британская экспансия "Бурфорд Кэпитал"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Израиль отправил кассира защищать честь на "Евровидении-2019"
Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"
Вскрылись интимные подробности беременности Фриске
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Политика

Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского сделали странное заявление, которое никак не назовешь дружеским по отношению к России. Комик решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко. 
прочитано 2021 раз

С каждым днем становится все очевиднее, что избранный президент Украины намерен продолжать курс на конфронтацию с Россией. Говорящий от имени Владимира Зеленского представитель его избирательного штаба Святослав Юраш объявил, что новый глава Незалежной не будет менять внешнюю политику Петра Порошенко.

ПО ТЕМЕ

Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину

Неучу Зеленскому указали его место

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам Юраша, намерения Киева по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз останутся без изменений. "Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", – заявил представитель Зеленского в эфире телеканала NewsOne.

Юраш отметил, что сейчас в штабе Зеленского готовится внешнеполитическая программа политика на первые 100 дней президентства. По его словам, в окружении избранного главы государства продолжается активное обсуждение.

После своего избрания Владимир Зеленский вступил в заочную пикировку с главой России Владимиром Путиным. Резкую реакцию комика вызвало упрощение получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик.

Зеленский заявил, что получить гражданство соседней страны могут только те, кто попал под влияние пропаганды. Он пообещал, что Украина будет выдавать паспорта россиянам.

Единственное, что объединяет две страны – общая государственная граница, уверен Зеленский. Отношения Москвы и Киева избранный президент Незалежной отказывается называть братскими.

Ранее стало известно, что инаугурация Зеленского может состояться 19 мая. Эксперты отмечают, что в таком случае у нового лидера Незалежной будет возможность досрочно распустить Верховную раду.

Автор: Иван Поляков6 мая 2019, 10:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ НАЧАЛ БЫКОВАТЬ ?..СНИМИ КОРОНУ ..ЗЕЛЕНСКИЙ
Виктория Шилова Антивойна
v=64zRm-5X320

П.С.
Ну хочет Зеленский быть Царём, ну и пусть будет.
Филарет его помажет елеем на Царство.
А потом, может и Московским Царем станет.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Зеленский сделал заявление о роспуске парламента!!!
v=nft-0OwIXhc

Значит будет президентская республика.
Он решил Императором становиться.
Гость
Ответить
а где украинские паспорта выдают по упрощенке
Голос Либеральной Мысли
Ответить
А что будет с Путиным в Киеве, когда он захочет прогуляться один по крещатику?
Да его цветами весенними девушки закидают!
Гость
Ответить
Голос Либеральной Мысли
Зеленский это практически сын Порошенко, только вынутый из Петросян Шоу.
Насри в рот ботексному!Пусть плешивый хавает!
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Жаль, что среди нас злостных махровых либералов, после трагедии Божены Рынской и Дмитрия Быкова, либералы, как то сникли, скисли, увяли. Кто теперь из либералов поедет в Киев к Зеленскому жаловаться на московских злопыхателей с первого канала.
Вот, поэтому Я либерал переметнулся к монархистке Поклонской бить поклоны бюсту царю батюшке.
Во мне борются стихии Либерализ, Монархизм и этот как его там, Бизнес - производство Стрингов для дем шизы..
Гость
Ответить
Голос Либеральной Мысли
Зеленский это практически сын Порошенко, только вынутый из Петросян Шоу.
Коломойский уже составил списки,кого вешать!
Гость
Ответить
Голос Либеральной Мысли
Что если поставить директором Атомной Электростанции комика?
Будет взрыв на Макаронной фабрики, с разлетом ноночастиц по всему земному шару.
Попытка загнать клоуну эти самые частички в центрифуги, окончится окочуривания последнего.
Беня будет править Украиной,а твои коменты чистая тупизна!
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Что если поставить директором Атомной Электростанции комика?
Будет взрыв на Макаронной фабрики, с разлетом ноночастиц по всему земному шару.
Попытка загнать клоуну эти самые частички в центрифуги, окончится окочуривания последнего.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Зеленский это практически сын Порошенко, только вынутый из Петросян Шоу.
1

Популярные темы форума

Политика

Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину
Лукашенко ведет тайную войну против Путина
Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
Володин назвал самый важный закон апреля

Шоу-бизнес

"Родила!": 52-летняя Наталья Штурм объявила радостную новость
Поклонники в ужасе от устроенного колдунами на могиле Началовой
Взбешенная Водонаева влезла в громкий скандал с катастрофой в Шереметьево
Агутину сделали срочную операцию в Израиле

Проишествия

Звезды ТНТ погибли в страшной аварии
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

"Погибли дети": Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Самолет "Аэрофлота" сгорел при вынужденной посадке
Шоу-бизнес

Агутину сделали срочную операцию в Израиле

у артиста обнаружились серьезные проблемы с легкими
Шоу-бизнес

Бондарчук показала неизвестные фото особенной дочери

Наследнице светской дивы исполнилось 20 лет
Шоу-бизнес

Орбакайте плачет из-за тяжелой утраты

Она отреагировала на новость об авиакатастрофе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие
Совет на выходные
Календарь красоты на май

Фоторепортажи

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск
Молодая мать из Австралии споет о жуткой стороне своей жизни на "Евровидении-2019"
Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"
Новые "ангелы" Victoria's Secret

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru