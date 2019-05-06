Нахамивший Путину Зеленский пошел по стопам Порошенко
С каждым днем становится все очевиднее, что избранный
президент Украины намерен продолжать курс на конфронтацию с Россией. Говорящий
от имени Владимира Зеленского представитель его избирательного штаба Святослав
Юраш объявил, что новый глава Незалежной не будет менять внешнюю политику Петра Порошенко.
По словам Юраша, намерения Киева по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз останутся без изменений. "Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", – заявил представитель Зеленского в эфире телеканала NewsOne.
Юраш отметил, что сейчас в штабе Зеленского готовится внешнеполитическая программа политика на первые 100 дней президентства. По его словам, в окружении избранного главы государства продолжается активное обсуждение.
После своего избрания Владимир Зеленский вступил в заочную пикировку с главой России Владимиром Путиным. Резкую реакцию комика вызвало упрощение получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской республик.
Зеленский заявил, что получить гражданство соседней страны могут только те, кто попал под влияние пропаганды. Он пообещал, что Украина будет выдавать паспорта россиянам.
Как Зеленский с Верховной Радой ходил договариваться pic.twitter.com/PlV8ZNWL0F— Хроники Хунты (@JuntaChronicles) 5 мая 2019 г.
Единственное, что объединяет две страны – общая государственная граница, уверен Зеленский. Отношения Москвы и Киева избранный президент Незалежной отказывается называть братскими.
Ранее стало известно, что инаугурация Зеленского может состояться 19 мая. Эксперты отмечают, что в таком случае у нового лидера Незалежной будет возможность досрочно распустить Верховную раду.
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