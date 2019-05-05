Мстительный Зеленский готовит подлый удар в спину Путину
Зеленский сделал резонансное заявление перед встречей с главами фракций Верховной Рады. По словам новоизбранного президента Украины, у него есть наработки по этому поводу, передает "Интерфакс-Украина".
"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", – рассказал Зеленский. Политик добавил, что скоро расскажет о своих планах.
Ранее Владимир Зеленский заявил: единственное, что объединяет Украину и Россию – общая государственная граница. Отношения Москвы и Киева избранный президент Незалежной отказывается называть братскими.
По его мнению, сближению позиций двух стран также не способствуют упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, запрет на поставки нефтепродуктов и задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
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