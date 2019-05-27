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Политика

Володин оценил итоги выборов в Европарламент

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Выборы в Европейский парламент, состоявшиеся 23-26 мая, изменили расклад политических сил. Итоги голосования прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Спикер нижней палаты российского парламента выразил уверенность, что итоги прошедшего голосования показывают – у избирателей накопились к политикам вопросы. В частности, речь идет о нерешенных проблемах в области экономики и миграционной политики. Кроме того, подчеркнул Вячеслав Володин, выборы показали растущий запрос общества на усиление роли национальных государств при принятии решений в Европарламенте.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета", – рассказал председатель нижней палаты парламента. Он добавил, что именно такой Европу хочет видеть и Россия.

"Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из‑за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", – уверен Володин. Он рассказал, что своим голосованием европейцы показали запрос на прагматичный суверенный курс.

"Политикам в ЕС важно услышать волю своих народов", – отметил спикер Госдумы.

Несмотря на имеющиеся разногласия, напомнил он, Евросоюз остается соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером России. Важно, чтобы депутаты, которых выбрали в новый состав Европарламента, оказались готовы к равноправному диалогу с российскими представителями.

Москва, в свою очередь, подчеркивает следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов. "Отношения должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран", – заключил Вячеслав Володин.

Напомним, выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. После публикации предварительных итогового голосования стало ясно, что две центристские фракции, во многом определявшие политику Евросоюза, утратили свое лидерство. Евроскептики, в свою очередь, позиции укрепили.

Автор: Геннадий Куприянов27 мая 2019, 14:08

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