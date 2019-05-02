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Политика

Зеленский подготовился к бегству в Крым

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
СМИ узнали и планах выигравшего выборы президента Украины Владимира Зеленского на крымский полуостров. Обнародованы неожиданные детали. 
прочитано 2057 раз

У новоизбранного президента Украины Владмира Зеленского и его семьи нашли элитную недвижимость в Крыму. Как пишет Telegram-канал The Newsroom, комик приобрел пентхаус в Ливадии за половину стоимости у олигарха и экс-нардепа Александра Буряка в счет его долга перед Зеленскими и студией "Квартал 95".

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В частности, канал приводит подробности – в 2013 году депозиты семьи Зеленских, около $1, 25 млн по тогдашнему курсу и "Квартала" ( около $3, 65 млн), лежали на счетах финансового учреждения братьев Буряков "Брокбизнесбанк". В 2014 году финансовое учреждение было признано банкротом. Бизнес перешел к так называемому консильери Януковича Сергею Курченко. 

После была проведена процедура ликвидации предприятия, а все деньги, хранившиеся на счетах, просто растворились в воздухе. Но, отмечает канал, Зеленский попал в "теневую программу для друзей" банка. Он смог вывести часть сумм до того, как организацию ликвидировали. Остальное он получил от братьев Буряков в виде недвижимости. Причем пентхаус в Ливадии может быть не единственным, считают журналисты. 

Ранее писали, что супруга Владимира Зеленского в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму за половину стоимости у олигарха и экс-нардепа Александра Буряка. Позже в пресс-службе Зеленского заявили, что данная квартира была приобретена в апреле 2013 года, еще до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

2 мая 2019, 10:34

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Сволочи
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Анна Чернович - фрейлина императрицы Вырубова
Тамара Такс - балерина
Наталья Дудник - Великая Княгиня
Кирилл Горбунов - князь Георгий
Павел Клепацкий - член Святейшего синода
Томас Фишель - врач психиатр
И другие смотревшие и снимавшие эту мерзость.

П.С.
ВАМ НЕ ПОМОГУТ НИ ПСИХИАТРЫ, НИ ПСИХОЛОГИ, ВЫ ВСЕ УМРЁТЕ МЕДЛЕННОЙ СМЕРТЬЮ В БЛИЖАЙШИЕ 150 ЛЕТ !
МЕРЗАВЦЫ, ВЫ ЧТО О СЕБЕ ВОЗОМНИЛИ, ЦАРЯ В 100 ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ СДЕЛАТЬ ПОСМЕШИЩЕМ!
НЕ БУДЕТ ЭТОГО ВЫ ВСЕ БУДИТЕ ПОСМЕШИЩЕМ СКОРО !!
КАЙТЕСЬ ПИДАРЮГИ !
Аллилуйя = Аминь
Голос Либеральной Сволочи
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ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ - МУСТАФА - 7
Молитесь за ВВП
(мученик Ферапонт)
<цензура>

В основе фильма рассказ, что у Русских ШИРОКАЯ ДУША.
у ЕВРЕЕВ душа УЗКАЯ ДО НЕБА.
А вместе эти две души народа составляют Крест.
А о Путине он сказал, как о покойнике молитесь за него.
А глаза, у него были печальные, как у больной Лошади Пржевальского.
А мне, реально, тяжело за него молиться.
А вот недавно, ФСБ приготовило все списки на нас грешных в Архипелаг <цензура>...
ОМОН забьёт меня как матушку Сепфорку и его брата.
Людям, не понять любовь Божией Матери!
(Наденька Лучникова г.Тула)
Голос Либеральной Сволочи
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СНИЛС для золотого миллиарда (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Познавательное ТВ
<цензура>

Явление отроку Павлу Ангела в Беларуссии
Биометрия. Насильное чипирование. Явление антихриста 2019 г. последний для сдачи паспортов.
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