Зеленский подготовился к бегству в Крым
У новоизбранного президента Украины Владмира Зеленского и его семьи нашли элитную недвижимость в Крыму. Как пишет Telegram-канал The Newsroom, комик приобрел пентхаус в Ливадии за половину стоимости у олигарха и экс-нардепа Александра Буряка в счет его долга перед Зеленскими и студией "Квартал 95".
В частности, канал приводит подробности – в 2013 году депозиты семьи Зеленских, около $1, 25 млн по тогдашнему курсу и "Квартала" ( около $3, 65 млн), лежали на счетах финансового учреждения братьев Буряков "Брокбизнесбанк". В 2014 году финансовое учреждение было признано банкротом. Бизнес перешел к так называемому консильери Януковича Сергею Курченко.
После была проведена процедура ликвидации предприятия, а все деньги, хранившиеся на счетах, просто растворились в воздухе. Но, отмечает канал, Зеленский попал в "теневую программу для друзей" банка. Он смог вывести часть сумм до того, как организацию ликвидировали. Остальное он получил от братьев Буряков в виде недвижимости. Причем пентхаус в Ливадии может быть не единственным, считают журналисты.
Ранее писали, что супруга Владимира Зеленского в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму за половину стоимости у олигарха и экс-нардепа Александра Буряка. Позже в пресс-службе Зеленского заявили, что данная квартира была приобретена в апреле 2013 года, еще до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины.
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