Зеленский упал в ноги Трампу

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Пятница 10 мая
Лента новостей
16:32
"Целлюлит и не только": Седокова показала "беременный" живот
15:21
Как выберут кандидатов от "ЕР" в Заксобрание Севастополя
15:15
Родившую Меган Маркл жестоко отбрили
14:40
"Лишь бы денег было много": Лолита высказалась о 9 мая
14:18
Известная светская львица экстренно госпитализирована в реанимацию
13:51
Володин обсудил с общественностью новый памятник летчице Расковой
12:20
"Переделанную" Юлию Волкову перестали узнавать
11:42
Виторган оправдался за странные слова о 9 мая
11:26
Пугачева и Николаев едва не погибли под колесами автобуса
11:01
Володин озвучил планы дальнейшего развития Вольска
10:52
Малахов взорвался из-за красотки на Дне Победы
10:15
Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую
06:47
Как у животных: Австрия выставила на "Евровидение-2019" певицу с удивительной внешностью
04:21
Новорожденного сына Меган Маркл и принца Гарри смешали с грязью
02:19
Миллионы просмотров: Румынию на "Евровидении-2019" защитит звезда YouTube
00:17
"Психическое расстройство личности": Кристине Асмус поставили неутешительный диагноз
22:03
Великобритания отправила на "Евровидение-2019" кассира из McDonald's
21:53
"Ничего не предвещало беды": смерть Доренко раздавила Разина
21:20
Смерть Сергея Доренко попала на видео
21:02
"Масса конспирологических версий": Собчак сделала заявление о смерти Доренко
20:49
"Клиническая смерть": подробности гибели Сергея Доренко
20:31
Погиб Сергей Доренко
20:09
Доведенная Бузова устроила разборки с взорвавшейся матерщинницей
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 мая 2019 года
17:00
Единороссы развернули огромную Георгиевскую ленту в Севастополе
16:32
В Москве из окна выпал ребенок
15:46
Умер народный артист СССР
15:01
"Они все одинаковые": Кудрявцева разочаровалась в молодом муже
13:32
В Москве при страшном пожаре погиб человек
12:41
Затравивших бедную дочь Алсу злопыхателей прижали к стене
12:02
Волочкова выставила напоказ часть тела тайного любовника
11:05
Выбора не было: Васильеву заставили отдать бешеные деньги за встречу с внуками
10:38
Володин: День Победы – особый праздник
10:37
В Москве на Красной площади проходит парад Победы в Великой Отечественной войне
10:13
"Как сестрички": 47-летнюю Орбакайте перепутали с Вайкуле
10:01
Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
08:11
Известная модель раскрыла секрет похудения
06:18
Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву
04:31
Раскрыта тайна необычного имени ребенка Меган Маркл и принца Гарри
02:25
Забавлявшийся с тремя девушками участник шоу "Дом-2" разгромил женскую спальню
00:05
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
21:59
Снимки пережившего зиму Крымского моста вызвали шок
21:57
"Для меня это первый опыт": Собчак купила свидание с молодым красавчиком
21:53
Королева прячет от мужа чужой интимный подарок
21:47
"Как эскортница": оттопырившую зад Седокову призвали к совести
21:44
"Я сидел, как будто без кожи": Билан винит шоу "Голос" в потере здоровья
21:23
В Саратовской области женщина поила алкоголем маленького ребенка
21:19
Народ ломает копья из-за красавицы-дочери Асмус и Харламова
21:13
Ефремов показал молодую возлюбленную
20:30
Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе
20:25
На столицу обрушился сильный ураган
20:14
На выборах мэра победил покойник
19:52
Чехова внезапно высказалась о втором ребенке
19:02
Под Москвой безработную ограбили на 3 миллиона рублей
18:57
В День Победы Николаев окажется на улице с плакатом
18:32
Самолет потерпел крушение в международном аэропорту
18:17
Совет на выходные
18:08
Затравленного Малахова неожиданно настигла смерть
18:04
"Диктант Победы" написали почти 100 тысяч человек
17:58
Зловещая тьма: мощную песчаную бурю сняли на видео
17:33
"Стала такой развратной": 17-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила признанием
17:27
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
17:25
В Москве задержали активистку Pussy Riot
16:56
В Петербурге девочка жила среди крыс
16:40
"Что с ней?": изменившуюся Оксану Федорову перестали узнавать
16:30
Знаменитый певец попал в страшное ДТП
16:30
Любительница селфи сгорела заживо на трансформаторной будке
16:12
Известная актриса рассказала о хулиганстве Пугачевой
16:04
Лещенко влез в грязный скандал с отказом от Дня Победы
15:50
На берегу Ладожского озера нашли труп рыбака
15:16
Жестокую Тутберидзе обвинили в преступлении
15:11
В Уфе водитель сбил ребенка
14:58
Неряха Собчак показала признаки "лошизма и бедности"
14:53
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
14:50
Меган Маркл и принц Гарри показали сына
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 мая 2019 года
14:26
Королева спровоцировала больную раком Сенчукову
14:16
Подольская взбесилась из-за нападения на сына
14:13
Денис Мацуев даст концерт в Кремле
14:12
Меган Маркл решилась на измену сразу после родов
13:47
Киска и градусник: опустошенная Водонаева удивила странным видео
13:46
Как не постареть в 30 лет
13:44
Почему бедным нет дела до здоровья
13:36
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
13:32
Органный мир Аниме: музыкальное путешествие в мир фильмов Хаяо Миядзаки
13:31
Волочкову ликвидировали после ее выходки на прощании с Лазаревым
13:29
Просто жуть: сестричку Началовой похоронили заживо
13:07
Умер автор "Крылатых качелей"
13:04
В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
13:00
Народ ахнул от вида изменившейся до неузнаваемости Повалий
12:39
В Ростове-на-Дону экстренно отменили рейс SSJ
12:19
Вравших про Крымский мост украинцев поставили на колени
12:15
Жена откровенно о расставании с Боярским: Он меня достал своим пьянством
12:14
"Его насильно удерживают": из-за престарелого Джигарханяна бьют тревогу
12:12
85-летний Жванецкий перенес серьезную операцию
11:54
Улетевший из страны Билан раскрыл страшный диагноз
11:54
Эффектная ростовчанка стала королевой красоты
11:43
"Наглоталась таблеток": Ведущая Первого канала отравилась
11:23
На Красной площади обнаружено тело полицейского
11:14
Хакеры раскрыли секрет победы дочери Алсу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как у животных: Австрия выставила на "Евровидение-2019" певицу с удивительной внешностью
Венгрию на "Евровидении – 2019" представит рэпер-цыган
Миллионы просмотров: Румынию на "Евровидении-2019" защитит звезда YouTube
Финалистка "Детского Евровидения" из Сербии бросила вызов Лазареву
Великобритания отправила на "Евровидение-2019" кассира из McDonald's
Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
Политика

Зеленский упал в ноги Трампу

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский рассчитывает выстроить выгодные для Украины отношения с США. В Белом доме в свою очередь рассчитывают навязать Киеву определенный курс.
прочитано 1963 раза

Владимир Зеленский готовится встретить в Киеве адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Последний надеется убедить шоумена провести расследование, результаты которого смогли бы сыграть на руку американскому лидеру. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ПО ТЕМЕ

Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского

Путин публично унизил хамоватого Зеленского

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В частности, один из вопросов имеет отношение к расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Другой  – о связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

По данным источников издания, адвокат Трампа намерен подтолкнуть новую власть Киева к разбирательству с целью дискредитировать расследование Мюллера, в том числе дело, в рамках которого был приговорен к 7,5 года тюрьмы экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Также в их интересах, по мнению газеты, нанести урон репутации Байдена, который считается одним из фаворитов предвыборной гонки среди представителей Демократической партии.

В свою очередь Владимиру Зеленскому очень выгодна эта встреча, чтобы заручиться поддержкой Белого дома. Более того, новоизбранный президент Украины надеется, что Джулиани поможет ему устроить личную встречу с Дональдом Трампом как можно скорее. Для этого Зеленский готов практически на что угодно, отмечают наблюдатели. 

Напомним, что в январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта.

10 мая 2019, 15:45

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
КОНТАКТЫ С НЛО. СЛУЧАЙ В ТИРАСПОЛЕ
„Это было 5 апреля, около 6 часов утра. Выйдя на балкон, я увидел как в направлении 16-этажки завис странный шарообразный пульсирующий объект. Он, то уменьшался, то увеличивался, вибрировал и излучал яркий матовый свет. Жена быстро зарядила кассету в видеокамеру и начала снимать. Объект „висел”, наверное, с полчаса. Нам удалось запечатлеть на пленку последние 7-8 минут его пребывания над Тирасполем”.
Мы процитировали несколько строк из заметки „Уже над Тирасполем”, напечатанной в городской газете „Днестровская правда”.
На этом тираспольские чудеса не заканчиваются. Иначе мы не стали бы пересказывать уже известное. Но вашему корреспонденту, удалось узнать о событиях необыкновенных, может быть вплотную связанных с появлением НЛО.

Поэтому он выехал на место приключения и встретился с Людмилой Сайдаковой, снимавшей „объект” и Бэллой Роговер, наблюдавшей аномальное явление, как говорится, от начала до конца. Выяснились любопытные детали, не зафиксированные на пленке (не хватало четкости). По словам наших собеседниц, НЛО состоял их трех „частей”. Большой квадрат с округлыми краями испускал ослепительные (до боли в глазах!) лучи всех цветов радуги. Он „висел” в воздухе неподвижно, а два небольших „челнока” сновали под ним, не нарушая сторон „треугольника”.

Этим и объясняется изменчивость размеров и пульсация „объекта” на пленке. „Челноки”, то приближались к „матке”, то удалялись от нее, будто привязанные лучами, которыми она освещала их путь. НЛО появлялся на „своем” месте несколько ночей подряд. Его видели многие люди, но не обращали внимания, принимая объект, за большую звезду или фонарь высотного крана. Таковы чисто технические подробности.

Мы не зря так дотошно интересуемся ими. Дело в том, что именно 5 апреля двое тираспольчан вошли в „контакт” с инопланетянами. Во всяком случае, так они утверждают. Этот факт и связь происшедших событий с уже знакомым нам НЛО доказать, конечно, невозможно, но все же он заслуживает отдельного разговора.

Итак – слово Елене Николаевне и ее дочери Валентине. (Кстати, ни психическими заболеваниями, ни нервными расстройствами, а также галлюцинациями „контактеры” ранее не страдали. Совершенно естественным выглядело их поведение и в разговоре. Да простят нас собеседницы, за необходимые в данном случае оговорки).

Валя: Близко к полуночи я ни с того ни с сего проснулась и услышала звуки, чем-то напоминающие сигналы электронных часов. Не могу сказать откуда они исходили. Такое ощущение будто в голове включился какой-то механизм. Затем передо мной вдруг возник мутно-серебристый фон и я „услышала”, или скорее всего, поняла настойчивую просьбу: „Пошли с нами”. Начала отказываться, но, наверное, не убедительно, потому что просьба звучала все настойчивее. Мои мысли бежали трезво. Попыталась позвать маму, но язык будто прирос к гортани и сказать ничего не могла. Так продолжалось несколько минут. Когда вышла из „транса”, голова раскалывалась от боли.

Е. Н.: Меня разбудили крики дочери, она звала на помощь и выглядела очень испуганной. Придя в себя, Валя рассказала мне о своих ощущениях. Я попыталась ее успокоить, и отослала в ванную умыться. Но когда она вышла из комнаты, я сама явственно услышала звуки, о которых рассказывала дочь. Только они не сопровождались просьбой пойти с „ними”. За несколько минут звуки усилились до такой степени, что от боли начала раскалываться голова. Затем все стихло.

На следующий день мы с Валей легли спать вместе, на моей кровати. Ночью я проснулась: какая-то сила меня настойчиво выталкивала из постели. Поднялась и бросила взгляд в угол комнаты на пустую кровать дочери. Над ней висело несколько разноцветных шаров, почти прозрачных, размером с футбольный мяч. Они вяло колыхались в воздухе, поблескивая круглыми боками, словно большие елочные игрушки. Я очень разозлилась и крикнула „им”: „Черт вас побери, убирайтесь отсюда!” Не позволю вам ребенка красть”. Наверное, любая мать на моем месте попыталась бы защитить свое дитя. И вдруг по глазам меня ударила адская боль, думаю, они отомстили мне за оскорбление. Я „вырубилась” и упала на кровать. Когда пришла в себя, долго не могла разомкнуть веки – резало глаза. А левый глаз вспух и начал гноиться. Утром на работе коллеги не узнавали меня, спрашивали о „болячке”. Я попыталась рассказать обо всем одной женщине, но она рассмеялась мне в лицо, чуть не обозвала сумасшедшей.

Надо признать, первый „контакт” с инопланетянами (будем называть их так) для Елены Николаевны оказался неудачным. Еще несколько дней в ее квартире происходили необычные вещи. Валентину вновь упрашивали пойти с „ними”. Куда? Она не знает, сказала, что от нее требовали только согласия, ничего не объясняя…

Девочку била током дверная ручка. Ее собака несколько дней, чем-то напуганная, дрожала от страха, забившись в угол. И ни за что не хотела выходить оттуда, не узнавала хозяйку. По вечерам раздавался сильный стук в окно (на шестом этаже!), выпадала лампочка из люстры и не разбивалась. Елена Николаевна пригласила к себе знакомых и они, наблюдая подобные „мелочи”, испуганные крестились трижды, плевали через левое плечо и желали лишь одного — чтобы их обошла стороной нечистая сила.

Сейчас мать и дочь спят с включенным светом, при наглухо закрытых окнах. Говорят, будто это помогает и пока инопланетяне оставили их в покое. Что дальше? Поживем – увидим.
<цензура>
Даша
Ответить
💋💋💋 Uщy мyжиk?, тyпo потpaхaтьcя. Вот такое сообщение ты получишь посетив этот ресурс
➜ sᵀripchat.ooo
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко сделал громкое заявление о свержении власти
Путин публично унизил хамоватого Зеленского
Порошенко закатил истерику из-за жесткого решения Путина
Спасшийся от мятежников Лукашенко срочно обратился к Путину

Шоу-бизнес

"Они все одинаковые": Кудрявцева разочаровалась в молодом муже
Затравивших бедную дочь Алсу злопыхателей прижали к стене
Волочкова выставила напоказ часть тела тайного любовника
Выбора не было: Васильеву заставили отдать бешеные деньги за встречу с внуками

Проишествия

Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Путин сделал серьезное заявление после жуткого пожара в Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Михаил Турецкий: "Мы должны объединяться с Евросоюзом, КНДР и США"
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Шоу-бизнес

"Ничего не предвещало беды": смерть Доренко раздавила Разина

В последний раз они виделись неделю назад
Происшествия

Смерть Сергея Доренко попала на видео

Последние секунды жизни журналиста
Шоу-бизнес

"Переделанную" Юлию Волкову перестали узнавать

В Сети обсуждают внешность певицы
Шоу-бизнес

Виторган оправдался за странные слова о 9 мая

Он заявил, что его слова выдернули из контекста

Гороскоп

Стало известно о кардинальных изменениях в жизни Зеленского
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Над тяжелобольной Тереховой нависло родовое проклятие

Фоторепортажи

Успешную телеведущую из Албании послали петь на конкурсе "Евровидение-2019"
Итальянский певец рвется рассказать душераздирающую историю на "Евровидении-2019"
Знаменитости похвастались самыми странными нарядами
Разведенка Дакота возбудила арабов откровенным платьем

Спорт

Элегантная Шарапова произвела фурор на балу
Загитова утерла нос опустившейся Туктамышевой
Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову

Регионы

Страшная находка у Крымского моста взбудоражила россиян
Происходящее на Крымском мосту вызвало у людей панику
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru