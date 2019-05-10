Зеленский упал в ноги Трампу

Владимир Зеленский рассчитывает выстроить выгодные для Украины отношения с США. В Белом доме в свою очередь рассчитывают навязать Киеву определенный курс.

Владимир Зеленский готовится встретить в Киеве адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Последний надеется убедить шоумена провести расследование, результаты которого смогли бы сыграть на руку американскому лидеру. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, один из вопросов имеет отношение к расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Другой – о связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

По данным источников издания, адвокат Трампа намерен подтолкнуть новую власть Киева к разбирательству с целью дискредитировать расследование Мюллера, в том числе дело, в рамках которого был приговорен к 7,5 года тюрьмы экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Также в их интересах, по мнению газеты, нанести урон репутации Байдена, который считается одним из фаворитов предвыборной гонки среди представителей Демократической партии.

В свою очередь Владимиру Зеленскому очень выгодна эта встреча, чтобы заручиться поддержкой Белого дома. Более того, новоизбранный президент Украины надеется, что Джулиани поможет ему устроить личную встречу с Дональдом Трампом как можно скорее. Для этого Зеленский готов практически на что угодно, отмечают наблюдатели.

Напомним, что в январе 2019 года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта.