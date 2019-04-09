Порошенко намекнул на ракетный удар по Москве

С приближением второго тура выборов президента Украины Петр Порошенко становится все более изобретательным в своих заявлениях, обещаниях и отчетах перед избирателями. Одна из тем, которую он активно эксплуатирует – противостояние с Россией.
На сей раз украинский лидер заявил, что в стране была создана высокоточная крылатая ракета, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает сайт ТВ Центр. Вооружение, по его словам, успешно прошло испытания. Однако применить его пока нельзя – не хватает операторов.
Многие усмотрели в словах Петра Порошенко намек на возможный ракетный удар по Москве. Ведь радиус поражения в тысячу километров как раз позволяет Украине бить по столице России.
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