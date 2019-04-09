Завравшийся Порошенко пригрозил Путину
Петр Порошенко убеждает украинцев, что большая часть проблем страны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двух кандидатов в преддверии второго тура президентских выборов.
"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения", – заявил Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Автором нашумевшего лозунга, как утверждает Петр Порошенко, является сам глава российского государства Владимир Путин. Ведь российский лидер открыто сказал, что для него приемлем любой кандидат на пост главы Украины, кроме нынешнего президента, напомнил Петр Алексеевич. Он потребовал, чтобы Кремль перестал вмешиваться в украинские выборы.
"Господин Путин, украинский народ разберется без вас. И то противостояние, когда вы сказали: "Любой, лишь бы не Порошенко", сейчас мотивирует нас", – обратился к российскому президенту украинский лидер.
Петр Порошенко также прокомментировал сообщения о его пристрастии к алкоголю. По словам политика, жена видела его пьяным один раз в жизни – и только до свадьбы, передает RT. Рассказы о том, что Порошенко пьет, не просыхая - "фейки российской пропаганды", – утверждает украинский лидер.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Известная модель удивила народ
Спектакли с участием актрисы перенесли
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему я такая дура?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Афера с коллегой
Он изменил мне со страшной бабой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Два кило картошки
<цензура>
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Крик души
Если женщина повышает голос на мужчину
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
что нравиться девушкам
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Грудное вскармливание
ВСД как приговор или хождение по мукам
Яичная диета