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Завравшийся Порошенко пригрозил Путину

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Петр Порошенко потребовал, чтобы Кремль прекратил вмешиваться в украинские выборы. Украинский лидер предупредил Владимира Путина, что Киев сам разберется с проблемами страны.
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Петр Порошенко убеждает украинцев, что большая часть проблем страны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двух кандидатов в преддверии второго тура президентских выборов.

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 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения", – заявил Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Автором нашумевшего лозунга, как утверждает Петр Порошенко, является сам глава российского государства Владимир Путин. Ведь российский лидер открыто сказал, что для него приемлем любой кандидат на пост главы Украины, кроме нынешнего президента, напомнил Петр Алексеевич. Он потребовал, чтобы Кремль перестал вмешиваться в украинские выборы.

"Господин Путин, украинский народ разберется без вас. И то противостояние, когда вы сказали: "Любой, лишь бы не Порошенко", сейчас мотивирует нас", – обратился к российскому президенту украинский лидер.

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Петр Порошенко также прокомментировал сообщения о его пристрастии к алкоголю. По словам политика, жена видела его пьяным один раз в жизни – и только до свадьбы, передает RT. Рассказы о том, что Порошенко пьет, не просыхая - "фейки российской пропаганды", – утверждает украинский лидер.

Автор: Андрей Евлампиев9 апреля 2019, 08:32
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