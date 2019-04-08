Осмелевший Лукашенко бросил дерзкий вызов Путину

Безопасность Союзного государства России и Белоруссии под угрозой. Вместо того, чтобы укреплять военное сотрудничество с Россией, лидер братской республики Александр Лукашенко делает шаги на сближение с НАТО.



Действующая военная доктрина Союза России и Белоруссии была принята в далеком 2001 году. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил новую редакцию документа, которая учитывает изменившуюся за последние годы геополитическую обстановку.



Москва настаивает на принятии Минском новой союзной доктрины, но белорусские руководство делать этого не спешит, отмечает белорусский новостной портал UDF.by. "Лукашенко тормозит военные планы Путина" – материал с таким заголовком появился в минувшие выходные на страницах издания.

Военный эксперт Александр Гольц выразил сомнение, что документ будет принят так быстро, как хочется Кремлю. "Опыт подписания предыдущих документов военно-политической направленности, в частности, соглашения о единой системе противовоздушной обороны, показывает, что в последние годы Минск всячески старается оттянуть подписание таких документов", – объяснил аналитик позицию Лукашенко в интервью UDF.

С момента подписания прошлой доктрины в 2001 году геополитическая ситуация кардинально изменилась. Конфликт в Грузии, события в Крыму, война на Востоке Украины – это и многое другое резко обострило обстановку в Восточной Европе.

С 2015 года Москва пытается укрепить военное сотрудничество с Минском, однако белорусский лидер в этом, кажется, не заинтересован. "После крымских событий Лукашенко инициировал новую военную доктрину, где НАТО перестало быть врагом номер один и появилось понятие "гибридная война"", – отмечают журналисты издания.

Риторика Батьки также кардинально изменилась. Так, в начале марта Лукашенко призвал налаживать "взаимоуважительные" отношения с НАТО, которые бы укрепляли безопасность Белоруссии. "Мы не должны смотреть на них как на врагов" – сказал он.

Лукашенко: Мы не должны смотреть на НАТО, как на врагов

А я еще год назад говорил, что Беларусь войдет в НАТО раньше Украины) — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 5 марта 2019 г.

А пока Лукашенко изо всех сил старается понравиться Западу, НАТО продолжает стягивать войска к границам России. В Восточную Европу перебрасывается пехота, бронетехника и авиация.

Эксперты предупреждают: Североатлантический альянс готовится к большой войне. На чьей стороне в ней будет Лукашенко? Ответ на этот вопрос уже не кажется столь очевидным.