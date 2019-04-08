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Политика

Осмелевший Лукашенко бросил дерзкий вызов Путину

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Безопасность Союзного государства России и Белоруссии под угрозой. Вместо того, чтобы укреплять военное сотрудничество с Россией, лидер братской республики Александр Лукашенко делает шаги на сближение с НАТО.   
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Действующая военная доктрина Союза России и Белоруссии была принята в далеком 2001 году. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил новую редакцию документа, которая учитывает изменившуюся за последние годы геополитическую обстановку.  

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Москва настаивает на принятии Минском новой союзной доктрины, но белорусские руководство делать этого не спешит, отмечает белорусский новостной портал UDF.by. "Лукашенко тормозит военные планы Путина" – материал с таким заголовком появился в минувшие выходные на страницах издания.   

Военный эксперт Александр Гольц выразил сомнение, что документ будет принят так быстро, как хочется Кремлю. "Опыт подписания предыдущих документов военно-политической направленности, в частности, соглашения о единой системе противовоздушной обороны, показывает, что в последние годы Минск всячески старается оттянуть подписание таких документов", – объяснил аналитик позицию Лукашенко в интервью UDF.

С момента подписания прошлой доктрины в 2001 году геополитическая ситуация кардинально изменилась. Конфликт в Грузии, события в Крыму, война на Востоке Украины – это и многое другое резко обострило обстановку в Восточной Европе.  

С 2015 года Москва пытается укрепить военное сотрудничество с Минском, однако белорусский лидер в этом, кажется, не заинтересован. "После крымских событий Лукашенко инициировал новую военную доктрину, где НАТО перестало быть врагом номер один и появилось понятие "гибридная война"", – отмечают журналисты издания. 

Риторика Батьки также кардинально изменилась. Так, в начале марта Лукашенко призвал налаживать "взаимоуважительные" отношения с НАТО, которые бы укрепляли безопасность Белоруссии. "Мы не должны смотреть на них как на врагов" – сказал он.  

А пока Лукашенко изо всех сил старается понравиться Западу, НАТО продолжает стягивать войска к границам России. В Восточную Европу перебрасывается пехота, бронетехника и авиация.  

Эксперты предупреждают: Североатлантический альянс готовится к большой войне. На чьей стороне в ней будет Лукашенко? Ответ на этот вопрос уже не кажется столь очевидным. 

Автор: Федор Лопырев8 апреля 2019, 06:30
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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