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Политика

Володин предостерег от вмешательства в дела других стран

Вячеслав Володин на 140-й ассамблее Межпарламентского союза. Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентские структуры отстаивать ценности демократии, а также международные нормы и правила, которые создавались на протяжении десятилетий. Председатель нижней палаты уверен: односторонние шаги в международных отношениях недопустимы. Об этом он заявил на заседании 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. 
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Володин отметил, что ассамблея началась с выступления американского ученого, однако разговор был бы более продуктивным, если бы выступили конгрессмены США. "Потому что многие вопросы, которые мы будем здесь поднимать, относятся именно к этой стране", – пояснил спикер.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты назвал недопустимым игнорирование интересов других народов и стран. Эффективность межпарламентских структур, подчеркнул он, зависит от того, насколько эффективно они отстаивают международные нормы. 

Говоря о современной ситуации в международных отношениях, спикер привел в пример признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это поставило под угрозу и без того хрупкий мир на Ближнем Востоке, посетовал законодатель.  

Также спикер Госдумы напомнил о двадцатилетии бомбардировок НАТО Югославии. За эти годы произошла война в Ираке, разрушение Ливии, попытки свергнуть законную власть в Сирии с помощью террористов, отметил Володин. "Кто следующий?" – задался он риторическим вопросом.  

Фото: Duma.gov.ru

Кроме того, спикер указал на вину Соединенных Штатов в подрыве венесуэльской экономики. По словам председателя нижней палаты, американцы ввели санкции против Китая, Ирана, Кубы и России.  

Все эти вопросы необходимо поднимать на уровне межпарламентских организаций, обратился Володин к коллегам-парламентариям. Он предложил собравшимся в Катаре законодателям дать оценку ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в некоторых странах Южной Америки. "Это может коснуться любой страны, которая участвует в Межпарламентском союзе", – подчеркнул он. 

Спикер напомнил о недавней встрече с президентом Ливана – страны, которая приняла миллионы беженцев из охваченной войной Сирии.

"Мы с вами прекрасно понимаем, почему это произошло, кто стоял за созданием террористического государства и пытался на территории Сирии свергнуть законное правительство и захватить власть", – сказал Володин. 

Взаимодействие парламентов необходимо не только в деле защиты международных норм, но и создания цифрового суверенитета, а также в вопросах образования. Законодательство в сфере образования должно стать приоритетным вопросом сотрудничества парламентариев разных стран, уверен председатель нижней палаты.  

Фото: Duma.gov.ru

"Образование формирует мировоззрение, дает возможность узнать о культурном разнообразии, истории и традициях народов мира", – сказал спикер. Кроме того, подчеркнул он, оно позволяет понять важность соблюдения международного права. 

Володин призвал коллег-парламентариев заниматься формированием модельного законодательства по главным вопросам современности. По его словам, это сделает принимаемые в государствах законы эффективнее.  

Выступая на заседании, спикер Госдумы напомнил о 70-летии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По словам Володина, она многое сделала для развития межпарламентского союза. Председатель нижней палаты предложил коллегам-парламентариям поздравить спикера Совфеда с днем рождения.  

Межпарламентский союз – одна из старейших международных организаций в мире. Она была создана в 1889 году для координаций действий законодателей разных стран. Организация объединяет парламенты более 140 стран мира.   

В 1909 году был учрежден пост председателя Межпарламентского совета, который избирается на три года. В составе Межпарламентского союза действуют комитеты по демократии и правам человека, по гражданским правам человека и комитет женщин-парламентариев.  

Автор: Иван Поляков7 апреля 2019, 16:42

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