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Политика

Володин призвал парламенты обеспечить цифровой суверенитет стран

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Для противодействия современным угрозам нужно формировать модельное законодательство по самым актуальным вопросам. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.  
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Обращаясь к коллегам-парламентариям из других стран, председатель нижней палаты отметил, что на законодателей возложена особая ответственность – обеспечить нормативно-правовое регулирование новых областей знаний.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По мере внедрения цифровых технологий парламентарии должны создавать под них соответствующее законодательство, подчеркнул Володин. "Которое, с одной стороны, будет направлено на развитие новой экономики, а другой стороны, будет решать вопросы, связанные с кибербезопасностью, защитой прав граждан, интеллектуальной собственности, хранением больших данных", – отметил спикер.  

Беспокойство вызывает то, что доступ и управление данными осуществляется за пределами государств, отметил председатель нижней палаты. По его словам, это может привести к отключению граждан от пользования электронными услугами, соцсетями из-за рубежа. Володин полагает, что такое может произойти, к примеру, из-за незаконных санкций.  

"Мы должны сделать все, чтобы новые технологии были доступны, и чтобы граждане были защищены, а цифровой суверенитет государства был гарантирован", – обратился Володин к собравшимся парламентариям. 

По его словам, в современных условиях, чтобы нанести вред другому государству, пересекать его границы даже не требуется. Так, современные интернет-технологии позволяют влиять на деятельность государственных органов, вмешиваться в выборы и даже работу атомных электростанций, транспортных, финансовых и иных критически важных систем, рассказал председатель нижней палаты.  

Именно парламентарии должны законодательно обеспечить понятия цифрового суверенитета, подчеркнул спикер Госдумы.

"Мы с вами должны не только признать, но и обеспечить цифровой суверенитет любого государства в области интернет-технологий, защиты персональных данных, защиты информационного пространства", – заключил председатель нижней палаты.  

Межпарламентский союз – одна из старейших международных организаций в мире. Она была создана в 1889 году для координаций действий законодателей разных стран. Организация объединяет парламенты более 140 стран мира.   

В 1909 году был учрежден пост председателя Межпарламентского совета, который избирается на три года. В составе Межпарламентского союза действуют комитеты по демократии и правам человека, по гражданским правам человека и комитет женщин-парламентариев.  

Автор: Иван Поляков7 апреля 2019, 16:13

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