Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов

Эксперты сомневаются, что Петр Порошенко, ни раз попадавшийся на публике в нетрезвом состоянии, сумел пройти тест в антидопинговом центре. Но и у соперника – Зеленского, процедура прошла не совсем гладко.

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