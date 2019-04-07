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Политика

Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com.
Эксперты сомневаются, что Петр Порошенко, ни раз попадавшийся на публике в нетрезвом состоянии, сумел пройти тест в антидопинговом центре. Но и у соперника – Зеленского, процедура прошла не совсем гладко.
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Президент Украины Петр Порошенко не мог пройти тест на отсутствие психоактивных веществ. Такое мнение выразил главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Порошенко проходил исследование в антидопинговом центре стадиона "Олимпийский" в Киеве. Со слов главврача Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимира Ярого, в организме президента Украины не обнаружили психоактивных веществ. Однако Онищенко уверен, что этим реузльатам нельзя доверять.

"То, что он (Порошенко – М.В.) зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты. То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Это даже не обсуждается. Я не знаю, каким тестом они пользовались – просто на наличие алкоголя в крови, который используется, допустим, как в ГАИ, там просто наличие в данный момент в крови алкоголя определяет. Не более того", – заявил Онищенко.

Эксперт уверен, что хронизация процесса, которая наблюдается в метаболизме Петра Алексеевича, очевидна для любого компетентного медика и не требует даже развернутых комментариев.

В то же время, у многих появились вопросы и к результатам теста другого кандидата – шоумена Владимира Зеленского. Анализ крови артиста брал медработник Владислав Кирякулов, бывший актер сериала "Сваты", продюсером которого Зеленский являлся. Теперь в штабе Петра Порошенко уверены, что объективность таких результатов можно подвергнуть сомнению.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

7 апреля 2019, 12:28

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