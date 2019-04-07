Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов

Эксперты сомневаются, что Петр Порошенко, ни раз попадавшийся на публике в нетрезвом состоянии, сумел пройти тест в антидопинговом центре. Но и у соперника – Зеленского, процедура прошла не совсем гладко.
Президент Украины Петр Порошенко не мог пройти тест на отсутствие психоактивных веществ. Такое мнение выразил главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Порошенко проходил исследование в антидопинговом центре стадиона "Олимпийский" в Киеве. Со слов главврача Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимира Ярого, в организме президента Украины не обнаружили психоактивных веществ. Однако Онищенко уверен, что этим реузльатам нельзя доверять.
"То, что он (Порошенко – М.В.) зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты. То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Это даже не обсуждается. Я не знаю, каким тестом они пользовались – просто на наличие алкоголя в крови, который используется, допустим, как в ГАИ, там просто наличие в данный момент в крови алкоголя определяет. Не более того", – заявил Онищенко.
Эксперт уверен, что хронизация процесса, которая наблюдается в метаболизме Петра Алексеевича, очевидна для любого компетентного медика и не требует даже развернутых комментариев.
В то же время, у многих появились вопросы и к результатам теста другого кандидата – шоумена Владимира Зеленского. Анализ крови артиста брал медработник Владислав Кирякулов, бывший актер сериала "Сваты", продюсером которого Зеленский являлся. Теперь в штабе Петра Порошенко
уверены, что объективность таких результатов можно подвергнуть сомнению.
Выборы президента Украины состоялись 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал нужного для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.
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