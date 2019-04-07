Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
Отношения парламентов России и Ирана развиваются позитивно, подчеркнул Али Лариджани. "У нас появилось много новых форматов взаимодействия", – отметил, в свою очередь, Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы пригласил своего коллегу принять участие в Международном форуме "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие состоится 1-2 июля в Москве.
По словам Володина, перед Россией и Ираном стоят непростые вызовы. "Давайте попробуем эти вопросы озвучить", – сказал спикер.
Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с визитом в Катаре 6-7 апреля. Законодатели принимают участие в работе 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.
Межпарламентский союз – одна из старейших международных организаций в мире. Она была создана в 1889 году для координаций действий законодателей разных стран. Организация объединяет парламенты более 140 стран мира.
В 1909 году был учрежден пост председателя Межпарламентского совета, который избирается на три года. В составе Межпарламентского союза действуют комитеты по демократии и правам человека, по гражданским правам человека и комитет женщин-парламентариев.
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