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Политика

Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Вячеслав Володин и Али Лариджани. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Собрания Исламского совета (Меджлиса) Ирана Али Лариджани принять участие в форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет этим летом в Москве. Председатель нижней палаты встретился со своим коллегой в рамках 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.   

Продолжение: Володин пригласил вьетнамских законодателей за полярный круг
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Отношения парламентов России и Ирана развиваются позитивно, подчеркнул Али Лариджани. "У нас появилось много новых форматов взаимодействия", – отметил, в свою очередь, Вячеслав Володин.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Госдумы пригласил своего коллегу принять участие в Международном форуме "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие состоится 1-2 июля в Москве. 

По словам Володина, перед Россией и Ираном стоят непростые вызовы. "Давайте попробуем эти вопросы озвучить", – сказал спикер. 

Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с визитом в Катаре 6-7 апреля. Законодатели принимают участие в работе 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

 Вячеслав Володин и Али Лариджани. Фото: duma.gov.ru

Межпарламентский союз – одна из старейших международных организаций в мире. Она была создана в 1889 году для координаций действий законодателей разных стран. Организация объединяет парламенты более 140 стран мира.  

В 1909 году был учрежден пост председателя Межпарламентского совета, который избирается на три года. В составе Межпарламентского союза действуют комитеты по демократии и правам человека, по гражданским правам человека и комитет женщин-парламентариев. 

Автор: Иван Поляков7 апреля 2019, 12:33

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