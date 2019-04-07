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Политика

Объявлено о страшной зависимости постаревшего Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в непростую ситуацию. Шефство над 65-летним Батькой взяли профессионалы из Австрии.   
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 В конце марта Лукашенко встречался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Заявления главы австрийского правительства были крайне настораживающими. Курц похвалил Батьку за стремление Белоруссии сблизиться с Евросоюзом и пригласил его посетить Вену в ближайшие полгода. 

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Визит австрийского канцлера в Минск – совсем не дежурное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Лукашенко последнее время сделал ряд заявлений о сближении с Западом, а встреча с Курцем – важный фрагмент в новой, прозападной геополитической доктрине Минска.  

Несмотря на снижение товарооборота между двумя странами, белорусское руководство фактически попало в зависимость от Вены, утверждает Telegram-канал "Бульба престолов". "Австрия курирует вовлечение Лукашенко в проекты ЕС, неофициально поддерживает дерусификацию и саботаж Беларусью интеграционных проектов России", – пишут авторы.  

С 2014 года, с момента воссоединения с Крымом и начала войны на востоке Украины, влияние России в Белоруссии сильно снизилось. У Москвы есть несколько вариантов, как переломить ситуацию и предотвратить окончательный уход Лукашенко на Запад, отмечает "Бульба престолов".  

Лукашенко встречался с Курцем в конце марта. Фото: president.gov.by

По мнению авторов, необходим приход к власти в Минске более договороспособного руководство и нейтрализация националистов. "Реализация налогового маневра и других мер, направленных на сжатие белорусской экономики до величин, при которых немецкие и австрийские ФПГ (финансово-промышленные группы. – Прим.ред) потеряют всякий интерес к вовлечению Беларуси в проекты ЕС", – полагает "Бульба престолов". 

Кроме того, уверены авторы, российский МИД должен четко указать Германии и Австрии на недопустимость вмешательства в дела постсоветских республик. По мнению экспертов канала, это поможет повернуть вспять начавшийся при Лукашенко процесс отрыва Белоруссии от России.  

В феврале на переговорах с чиновниками Евросоюза Лукашенко призвал сделать ЕС главным торговым партнером Минска. После этого премьер-министр братской республики Сергей Румас заявил о необходимости скорейшего упрощения визового режима. 

Автор: Федор Лопырев7 апреля 2019, 07:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нам бы такого президента в России. Вместо посредственности
Гость
Ответить
дни.цру в своём репертуаре.
1

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