Раскрыт страшный секрет хамящего Путину Лукашенко
О том, как на самом деле ведет себя Лукашенко с чиновниками рассказал Telegram-канал "Компромат Беларусь". Авторы отмечают, что когда Батька остается с ними один на один, без прессы, то начинает вести себе заискивающе, за что-то хвалит, щедр на добрые слова.
"Поэтому чиновники с каким-то опытом понимают, что это спектакль для народа, и президенту нужно подыграть", – пишет "Компромат Беларусь". Telegram-канал ссылается на некий источник в администрации Лукашенко.
Публичные выволочки чиновникам, отмечают эксперты, служат для поднятия рейтинга Лукашенко. Батька, находящийся у власти уже 25 лет и метящий на новый срок, как никогда нуждается в поддержке соотечественников. Поднимать рейтинг Александра Григорьевича призваны чиновники, ставшие мальчиками для битья.
Особенно богатой на разносы нерадивых "слуг народа" была прошлая неделя. Лукашенко прокатился по Могилевской области и остался крайне недоволен происходящим в сельском хозяйстве.
Апофеозом стало посещение Батьки молочной фермы. Лукашенко возмутился увиденным и сравнил условия содержания животных с концлагерем и пригрозил "пустить под нож" всех до единого чиновников.
В итоге полетели головы вице-премьера Михаила Русого и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, в должности понизили помощника президента Геннадия Лавренкова. В общем, оторвался Лукашенко по полной. Помогли ли искрометные шоу и публичные порки поднятию рейтинга – по-прежнему загадка.
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