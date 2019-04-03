Объявлено о критической ошибке России на Украине
Украина представляет собой управляемую извне территорию, накачанную русофобской идеологией, считает эксперт. Перечень кандидатов на президентских выборах он сравнил с медицинским списком тотальной государственной шизофрении.
"Американцы не для того вложили миллиарды долларов в соседнюю с нами страну, чтобы с помощью демократических процедур кто-то отнял власть у колониального правительства. Мы делаем ошибку, когда рассматриваем Украину как государство. Это управляемая внешне территория, накачанная русофобией, которую держат как ресурс противостояния англосаксов с Россией", – сказал Жилин. По его убеждению, кого бы ни избрал народ Украины – ничего принципиально не изменится.
Действительно, после распада СССР Россия не проводила никакой целенаправленной политики в отношении Украины. И во многом это причина того, что "героями" Незалежной стали Бандера и Шухевич, а политическим мейнстримом – национализм.
Максимального размаха антироссийские настроения достигли после Майдана 2104 года, когда к власти пришел Петр Порошенко. При нем Украина практически полностью превратилась в русофобское государство. Спасти удалось Крым, вернувшийся в состав России, и частично Донбасс, который категорически отказался сотрудничать с националистами и восстал против них.
31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, но никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов. За актера Владимира Зеленского проголосовали 30% избирателей, действующий президент заручился поддержкой 17% украинцев. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
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