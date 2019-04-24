Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
Информация о том, что же произошло между Ким Чен Ыном и поданным ему караваем, разнилась. Кто-то писал, что лидер КНДР не заметил традиционный для России жест гостеприимства, другие вовсе утверждали, что он намеренно проигнорировал и отказался даже притрагиваться к угощению.
Ясность внесли школьницы, которые непосредственно встречали высокого гостя. "Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай", – цитирует РИА ФАН одну из участниц.
Путаница произошла, судя по всему, из-за того, что отломить кусочек каравая у Ким Чен Ына получилось не с первой попытки – мешал подаренный перед этим букет. "Он отдал кому-то цветы. Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул", – подчеркнула другая школьница.
Напомним, 24 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своем бронепоезде прибыл в Россию. Он остановился на станции Хасан. В столицу Приморского края Владивосток политик, согласно плану, попадет уже вечером.
А 25 апреля должны состояться переговоры главы КНДР с президентом России Владимиром Путиным. Они пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, международную ситуацию, а также ядерную программу Пхеньяна.
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