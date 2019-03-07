Обнаглевшая Тимошенко опустилась до угроз Путину
В Киев прилетел заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, вся украинская элита сразу же поспешила присягнуть ему на верность. Юлия Тимошенко на встрече со своим покровителем не жалела слов и раздавала обещания, что она и ее команда в случае победы на президентских выборах не пойдет на уступки Москве.
"Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину", – приводит слова Тимошенко пресс-служба партии "Батькивщина".
Тимошенко придумала и новую форму переговоров с Россией. Помимо минского формата, по ее словам, нужно параллельно вести диалог о прекращении войны в Донбассе в новом формате – "Будапешт плюс".
Оценивая плачевную экономическую ситуацию в Незалежной, "оранжевая принцесса" признала, что украинскому народу фатально не везет с властью. Политическая верхушка страны погрязла в коррупции, констатировала Тимошенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга недавно стал актер Владимир Зеленский, на втором месте уверенно держится Юлия Тимошенко. Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко. Эксперты не исключают проведения второго тура выборов, так как в первом никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей.
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