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Политика

Обнаглевшая Тимошенко опустилась до угроз Путину

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua
Юлия Тимошенко не собирается идти на уступки российскому президенту в вопросах Крыма и Донбасса. Лидер "Батькивщины" пообещала это в беседе с американскими кураторами Украины.
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В Киев прилетел заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, вся украинская элита сразу же поспешила присягнуть ему на верность. Юлия Тимошенко на встрече со своим покровителем не жалела слов и раздавала обещания, что она и ее команда в случае победы на президентских выборах  не пойдет на уступки Москве.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

"Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину", – приводит слова Тимошенко пресс-служба партии "Батькивщина".

Тимошенко придумала и новую форму переговоров с Россией. Помимо минского формата, по ее словам, нужно параллельно вести диалог о прекращении войны в Донбассе в новом формате – "Будапешт плюс".

Оценивая плачевную экономическую ситуацию в Незалежной, "оранжевая принцесса" признала, что украинскому народу фатально не везет с властью. Политическая верхушка страны погрязла в коррупции, констатировала Тимошенко.

Юлия Тимошенко и Владимир Путин.Фото: kremlin.ru

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга недавно стал актер Владимир Зеленский, на втором месте уверенно держится Юлия Тимошенко. Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко. Эксперты не исключают проведения второго тура выборов, так как в первом никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей.


Автор: Александр Комаров7 марта 2019, 19:36

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