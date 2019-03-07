Уголовница Тимошенко грозится посадить миллион крымчан
В "Батькивщине" появился свой военный комитет, и его руководитель Андрей Сенченко заявил о подготовке арестов в Крыму и на юго-востоке Украины. Соратник Юлии Тимошенко хочет отправить в тюрьму миллион человек.
Все они, по мнению Сенченко, подпадают под уголовную ответственность в случае возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Им светит статья 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В регионах, которые потеряла Украина проживают около шести миллионов человек, пишет "ПолитНавигатор".
Сама Тимошенко, отсидевшая в колонии за газовые контракты с Россией, снова чуть не попала на нары. В отношении нее возбудила дела Антикоррупционная прокуратура Украины. Туда обратилась общественная организация "Центр противодействия коррупции", которая изложила факты незаконного обогащения Тимошенко.
Речь идет о скрытых доходах "оранжевой принцессы", потраченных на некие услуги американских лоббистов. Тимошенко обвинения отвергла, назвала их предвыборной истерией власти и каким-то образом добилась прекращения расследования.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Юлия Тимошенко до недавнего времени была лидером предвыборной гонки, однако вперед вырвался артист Владимир Зеленский. Лидер "Батькивщины" – на втором месте, третью позицию занимает действующий президент Петр Порошенко. Эксперты полагают, что выборы на Украине не ограничатся одним туром.
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