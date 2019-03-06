Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному

Наблюдатели уже давно диагностировали у президента Белоруссии Александра Лукашенко воспаление хитрости. Последние годы лидер братской республики использовал нечестные торговые схемы и наживался за счет России. Но лавочка закрывается: Москва приготовила ушлому Батьке несколько "подарочков".



С очередной порцией откровений о "злой России" Лукашенко разразился на совещании с правительством во вторник. Тема была крайне непростая – участие Минска в интеграционнных структурах, в том числе Союзном Государстве с Россией и Евразийском экономическом союзе.



Лукашенко чуть ли не "похоронил" евразийскую интеграцию, заявив, что объединительные процессы поворачиваются вспять. Прямых обвинений в адрес Москвы не звучало, но всем было понятно, что распекает Батька именно восточного соседа.

Мешают сближению постсоветских стран, по мнению Лукашенко, торговые барьеры и ограничения для белорусских компаний. "А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", – пожаловался Батька.

Что же это за "цифровая повестка", которой так недоволен Лукашенко: Ответ таков – ВЕТИС, АРГУС, Меркурий. Звучит словно магическое заклинание из фэнтези. В реальности все гораздо прозаичнее.

ВЕТИС – это государственная информационная система в ветеринарии, АРГУС – система ветеринарного надзора на границе Таможенного союза. А Меркурий – программа сертификации грузов и отслеживания их перемещения по России.

Данные этих систем позволяют отслеживать цепочки поставщиков и посредников всей поступающей в Россию сельскохозяйственной продукции, пишет посвященный Белоруссии телеграм-канал "Бульба престолов". "От фермы до завода и от завода до потребителя с внесением информации в общенациональную базу", – отмечают авторы.

Тестирование систем ведется с лета прошлого года. Именно тогда наметились признаки серьезнейшего кризиса в отношениях Москвы и Минска, а Лукашенко, как заведенный, начал пугать сограждан потерей независимости.

Полноценный ввод в строй ВЕТИСа, АРГУСа и Меркурия нанесет тяжелейший удар по сидящим в Минске торговым махинаторам. Пользуясь открытой границей между Россией и Белоруссией, они принялись гнать в нашу страну санкционную продукцию с Запада под видом белорусских товаров.

Минские устрицы, гомельский хамон, могилевские креветки и тому подобная сомнительная продукция к россиянам на стол больше не попадут. А выстроенный Лукашенко режим лишится немалых денежных поступлений.

"Данные проекты цифровизации являются могильщиками белорусской псевдоэкономики наравне с Северным потоком – 2. Их нельзя подкупить, с ними нельзя сыграть в хоккей, им нельзя рассказать про одни окопы и братство", – пишет "Бульба престолов". Понять Лукашенко можно: понервничать есть от чего.