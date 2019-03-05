Паникующему из-за провала Порошенко поставили страшный диагноз

Последние выходки Петра Порошенко заставили всерьез задуматься о дееспособности президента Украины. Известный психиатр уверен, что украинский лидер страдает расстройством личности.

Вспыльчив, не всегда контролирует свои эмоции, иррационален, временами даже недееспособен. Так определил поведение Петра Порошенко украинский психиатр, профессор Сергей Шепетько. После анализа череды выходок президента Украины доктор медицины пришел к заключению, что глава государства может страдать пограничным психическим расстройством личности.

Это, возможно, объясняет поведение Петра Порошенко во время его предвыборных митингов, которое обсуждает вся Незалежная. На одном из них украинский лидер, недовольный вопросм избирательницы, ударил девушку по лицу. В Запорожье он сорвал шапку с местной жительницы и бросил в нее головной убор. Кроме того, Порошенко с улыбкой садиста со всего размаха хлопнул по плечу мужчину, а затем ущипнул его за нос.

А в Одесской области, во время заседания Совета регионального развития, Петр Порошенко сидел на сцене в обнимку с пятилитровой пластиковой бутылкой. Украинский президент пояснил, что в таре чистая вода - однако украинцы, зная пристрастие своего лидера к алкоголю, решили, что в бутылке все же водка или самогон.

У Петра Порошенко, безусловно, стресс. Он мечтает о втором президентском сроке – при этом его рейтинг за месяц до выборов стремится к нулю. По мнению доктора Шепетько, на этом фоне у Порошенко мог обостриться сахарный диабет. В стрессовой ситуации эта болезнь может давать осложнения, связанные с психическими расстройствами, приводит слова медика Пятый канал.