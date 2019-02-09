На коленях перед Путиным: вскрылось шокирующее прошлое Зеленского
В сериале "Слуга народа" герой Зеленского, президент Василий Голобородько,
ездил на работу на велосипеде и требовал от чиновников быть скромнее -
отказаться от лимузинов, кортежей и дач. Однако в жизни актер оказался
антиподом своего киногероя, пишет украинское издание "Деловая столица" в статье "Больные места Зеленского. Как не натереть мозоли, стоя на коленях перед Путиным".
Наблюдательные киевляне неоднократно замечали, как Зеленский передвигался по Киеву на дорогом внедорожнике Range Rover в сопровождении двух машин с охраной. А недавно еще кортеж "подрос" на черный Volkswagen Multivan.
Также актеру припомнили, что он долго потешался над президентом Петром Порошенко с его офшорами и шоколадной фабрикой в Липецке, а сам, несмотря на обещание покончить с бизнесом в России, продолжает вести дела в "стране-агрессоре".
В середине января в СМИ появились сообщения, что бизнес в России Зеленский через кипрскую компанию Green Family Ltd. Она находится в совместной собственности актера и его партнеров.
Подавая декларацию о доходах, Зеленский скрыл причастность к кипрской фирме, однако ему подтвердить участие в трех других компаниях, зарегистрированных на Кипре, утверждают украинские журналисты. "И еще в трех, местом регистрации которых являются Белиз, Британские Виргинские Острова и Италия", – говорится в материале.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться за пост главы государства Зеленский объявил в новогоднем обращении к согражданам. Сейчас он занят предвыборной программой, к составлению которой привлек украинцев.
Последние социологические опросы показывают лидерство Зеленского. Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то актеру отдали голоса 19% пришедших к избирательным урнам. Ближайшим преследователем комика является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – ее рейтинг составляет 18,2%.
Эксперты дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет достаточного количества сторонников, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение предпочитает других кандидатов.
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