На коленях перед Путиным: вскрылось шокирующее прошлое Зеленского

Еще недавно актер Владимир Зеленский был президентом только в кино, теперь же юморист имеет реальные шансы возглавить государство. Комик много говорит о обещает, да и в целом производит впечатление этакого бессребреника, которого заботит исключительно благополучие народа. Но наивное представление о человеке, как это часто бывает, входит в жестокое противоречие с его реальной личностью. О том, что актер не настолько искренен, как кажется, напомнили украинские журналисты.



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