Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу

Вокруг актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причина - нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.



В сообщении МВД Украины говорится, что один из кандидатов в президенты 7 февраля обратился в правоохранительные органы и заявил о слежке за ним и его сотрудниками в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля. Якобы наблюдение осуществляли неизвестные на 12 автомобилях.

По данным украинских СМИ, речь идет о юмористе Владимире Зеленском, который активно ведет предвыборную кампанию, передает RT. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о выдвижении в телеобращении к гражданам страны в канун Нового года.

Юморист уже успел заручиться поддержкой большинства избирателей. По данным последних соцопросов, за актера готовы проголосовать 19% тех, кто придет к избирательным урнам. Ближайшие преследователи Зеленского – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко - набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.

К формированию предвыборной программы шоумен решил привлечь простых украинцев. Зеленский предложил им назвать пять главных проблем страны, а также рассказать о своих зарплатах, пенсиях и стипендиях.

Эксперты дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет достаточного количества сторонников в регионе, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение предпочитает других кандидатов.

Между тем в СМИ появилось пророчество, приписываемое болгарской провидице Ванге. Она якобы предсказала победу Зеленского. Однако если актер и сядет в президентское кресло, выполнить свои обещания не сможет, говорила прорицательница.