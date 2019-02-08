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Политика

Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Вокруг актера Владимира Зеленского кипят страсти. Украинская полиция возбудила уголовное дело по заявлению одного из кандидатов в президенты. Причина - нарушение неприкосновенности личной жизни. СМИ Незалежной утверждают, что речь идет о юмористе.  
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В сообщении МВД Украины говорится, что один из кандидатов в президенты 7 февраля обратился в правоохранительные органы и заявил о слежке за ним и его сотрудниками в Одессе на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля. Якобы наблюдение осуществляли неизвестные на 12 автомобилях.  

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По данным украинских СМИ, речь идет о юмористе Владимире Зеленском, который активно ведет предвыборную кампанию, передает RT. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о выдвижении в телеобращении к гражданам страны в канун Нового года.  

Юморист уже успел заручиться поддержкой большинства избирателей. По данным последних соцопросов, за актера готовы проголосовать 19% тех, кто придет к избирательным урнам. Ближайшие преследователи Зеленского – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко - набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.

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Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

К формированию предвыборной программы шоумен решил привлечь простых украинцев. Зеленский предложил им назвать пять главных проблем страны, а также рассказать о своих зарплатах, пенсиях и стипендиях.  

Эксперты дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет достаточного количества сторонников в регионе, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение предпочитает других кандидатов.  

Между тем в СМИ появилось пророчество, приписываемое болгарской провидице Ванге. Она якобы предсказала победу Зеленского. Однако если актер и сядет в президентское кресло, выполнить свои обещания не сможет, говорила прорицательница.


Автор: Иван Поляков8 февраля 2019, 11:38

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