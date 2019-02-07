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Политика

Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями

Фото: www.globallookpress.com
В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад в Солсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними был кто-то третий.
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Звали его Сергей Федотов, пишет The Daily Telegraph. Он не полетел в Москву вместе со своими подельниками, а остался в Великобритании еще на несколько дней.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

В этой версии много несостыковок.  Например, почему британские спецслужбы распространили видео только с двумя отравителями Скрипалей. Где был во время перемещений по Солсбери гражданин Федотов? Но, на эти неудобные вопросы традиционно в Туманном Альбионе не отвечают, там могут только обвинять Россию в причастности к преступлению, которого, на самом деле, вероятно, и не было.

Именно поэтому племянница Скрипаля и дипломаты из российского посольства в Лондоне не поверили английским журналистам. Виктория Скрипаль назвала статью в The Daily Telegraph фейком, а в посольстве сказали, что это очередной вброс британских спецслужб, которые стремятся поддерживать историю с отравлением Скрипалей на плаву. "Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit", – заметил представитель российской дипломатической миссии в Великобритании.

Напомним, что граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери. В сентяюре того же года Скотланд-Ярд обвинил двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок".

До этого "обвиняемыми" по делу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой, кот Скрипалей и поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.

Автор: Александр Комаров7 февраля 2019, 18:28

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