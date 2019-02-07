Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями

В России назвали очередным фейком публикацию во влиятельной британской газете новых сведений о деле отравленных почти год назад в Солсбери граждан России. По данным журналистов, ссылающихся на источники в спецслужбах, Скрипалей отравили не только сотрудники несуществующего ГРУ Петров и Боширов. С ними был кто-то третий.

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