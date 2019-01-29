Пропала без вести: шокирующее заявление об отравленной Скрипаль

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория предполагает, что ее дяди может уже не быть в живых. Есть вероятность, что британские власти скрывают факт смерти перебежчика, чтобы шантажировать Россию.

прочитано 458 раз