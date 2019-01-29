Пропала без вести: шокирующее заявление об отравленной Скрипаль
По мнению Виктории Скрипаль, если Британия предоставит мертвое тело экс-полковника ГРУ, то дело придется закрыть. В этом случае Лондону придется придумывать тогда другой повод, чтобы шантажировать Россию, передает РИА ФАН.
Виктория отметила, что Сергей был всегда привязан к семье и звонил престарелой матери каждую неделю, пишет RT. При этом с момента инцидента в Солсбери он ни разу больше не вышел на связь. Более того, дочь Юлия последний раз связывалась с родственниками 24 июля.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления в Солсбери. В черный список попали руководство Главного управления Минобороны и двое его сотрудников.
Фамилии начальника ГУ Минобороны и его заместителя в списке указаны, а двое сотрудников ведомства не называются. Вероятно, под санкции попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В ЕС отмечают, что санкции связаны с транспортировкой и использованием нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего полковника ГРУ. Название "Новичок" тоже не фигурирует, но именно этот газ называли британские сыщики в качестве орудия покушения на Скрипалей.
Юноша прошел ДНК-экспертизу
Звезды предостерегают Дев, Скорпионов и Близнецов от опасности
Ее избранник работает реквизитором
Первая леди Франции необычным образом дополнила свой наряд