США приструнили обнаглевшего Порошенко за наезд на Путина
Волкер, курирующий в Госдепе Украину, молчал несколько недель, не делая никаких заявлений относительно стартовавшей в Незалежной предвыборной гонки. И вот сегодня, 7 февраля он внезапно сделал серьезное внушение Петру Порошенко, который закрыл въезд в страну для российских наблюдателей.
Понятное дело, что в Киеве это заявление Волкера подвергли критике. МИД Украины выразил свое несогласие с позицией спецпредставителя о допуске наблюдателей из России.
"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан", – заявили во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что украинцы не ездили на выборы президента России в 2018 году. Правда, при этом забыли сказать, что Москва, в отличие от Киева, не запрещала въезд наблюдателей – выборы в России прошли открыто и за ними следили, все кто изъявил такое желание.
Напомним, что ранее Петр Порошенко заявил о запрете въезда в страну российским наблюдателям в любом качестве и даже в составе миссий международных организаций. В свою очередь действующий глава наблюдательной миссии ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход Украины относительно наблюдателей от России не отвечает принципам организации.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Лидером президентского рейтинга по-прежнему является актер и шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку, гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.
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