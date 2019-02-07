Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина
Пользователи Сети обратили внимание на агитационные плакаты Порошенко. На своей странице в Facebook украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян опубликовала снимки двух билбордов с политической агитацией – российского и украинского.
Оказалось, что Порошенко использовал слоган со словами президента Владимира Путина "Реальные дела, а не пустые обещания". О том же гласит агитационный плакат в поддержку Порошенко. "Реальнi справи, а не брехливi обiцянки", – написано на нем.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют более 30 человек. Помимо Порошенко, это бывший премьер Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский, кандидаты от оппозиции – Юрий Бойко и Александр Вилкул и другие политики.
О выдвижении Порошенко объявил в конце января. Глава государства пообещал продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз.
По данным социологов, за президента готовы проголосовать около 15% тех, кто придет к избирательным урнам. Наибольшую поддержку Порошенко окажут жители западных регионов страны. Наименее популярен нынешний украинский лидер в юго-восточных областях.
Приближение выборов главы государства запустило новый виток политических репрессий в стране. 5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Его обвиняют в госизмене и сепаратизме.
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