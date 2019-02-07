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Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко очень хочет просидеть в президентском кресле еще пять лет. Пост главы государства для него – лучшая гарантия неприкосновенности жизни и активов. Но едва начав предвыборную кампанию, лидер Незалежной уже вляпался в нелепый скандал. 
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Пользователи Сети обратили внимание на агитационные плакаты Порошенко. На своей странице в Facebook украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян опубликовала снимки двух билбордов с политической агитацией – российского и украинского. 

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Оказалось, что Порошенко использовал слоган со словами президента Владимира Путина "Реальные дела, а не пустые обещания". О том же гласит агитационный плакат в поддержку Порошенко. "Реальнi справи, а не брехливi обiцянки", – написано на нем.  

Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют более 30 человек. Помимо Порошенко, это бывший премьер Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский, кандидаты от оппозиции – Юрий Бойко и Александр Вилкул и другие политики. 

О выдвижении Порошенко объявил в конце января. Глава государства пообещал продолжить курс на вступление в НАТО и Евросоюз. 

Скриншот facebook.com/tetiana.montian.7

По данным социологов, за президента готовы проголосовать около 15% тех, кто придет к избирательным урнам. Наибольшую поддержку Порошенко окажут жители западных регионов страны. Наименее популярен нынешний украинский лидер в юго-восточных областях.  

Приближение выборов главы государства запустило новый виток политических репрессий в стране. 5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Его обвиняют в госизмене и сепаратизме.


Автор: Иван Поляков7 февраля 2019, 16:47
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