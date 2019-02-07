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Политика

Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию почти 25 лет. За это время для некоторых россиян он стал чуть ли не кумиром – этаким образцовым патриотом и государственником, который доблестно борется с американцами, западной военщиной, олигархами, любителями нетрадиционных сексуальных отношений и прочими коварными недругами, а в перерывах между великими свершениями делает счастливым белорусский народ. Порой читатели винят "Дни.ру" за якобы предвзятое отношение к Батьке. Что же, отвечаем. 
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Праведный гнев поклонников Лукашенко вызвала одна из последних статей про сближение белорусского лидера с Западом. Возмущению некоторых читателей не было предела. "Вам не стыдно пропагандисты? Вы оскорбляете президентов Белоруссии, Украины", – сокрушался один из комментаторов.  

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Нашлись и те, кто усмотрел в содержании статьи "внесение раздора между русскими и белорусами". А другие принялись защищать Батьку: мол, правильно делает, что поглядывает на Запад, Россия сама виновата.  

Безусловно, каждый имеет право на свою точку зрения. Кого любить, а кого ненавидеть, кого уважать, а кого презирать – все это вещи очень субъективные. 

Но почему бы не взглянуть на политику Лукашенко с объективной стороны? Давайте пройдемся лишь по некоторым пунктам.  

Белорусское руководство несет косвенную ответственность за войну в Донбассе. Страна получает от России нефть, вырабатывает из нее дизельное топливо, которое затем поставляет на Украину, где оно идет на заправку техники ВСУ, принимающей участие в "антитеррористической операции". 

Своих теплых чувств к президенту Украины Петру Порошенко Батька не скрывает. Каждая встреча двух лидеров сопровождается клятвенными заверениями в надежной дружбе и крепком плече.  

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

"Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество", – охарактеризовал отношения с Батькой украинский лидер. 

Не стоит забывать, что в Белоруссии заводились уголовные дела на граждан республики, воевавших на стороне ополчения против украинских войск.   

Минск называет себя главным союзником Москвы, но до сих пор не признал воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. 

Идем дальше. Белоруссия, пользуясь торговыми преференциями в рамках Таможенного союза, открыла нелегальные каналы сбыта продовольствия из Европы в Россию. Белорусские устрицы уже давно стали мемом.  

В 2018 году Москве надоели пламенные заверения Лукашенко в братстве и она совершенно справедливо потребовала от него дальнейших шагов в направлении реальной интеграции.

Когда Москва отказалась дотировать белорусскую экономику, Лукашенко быстро забыл о братстве и кинулся налаживать отношения с Западом. Недавно Минск объявил об увеличении количества американских дипломатов, не исключено, что страна может взять кредит у МВФ, а представители финансовой организации будут курировать реформы в республике. 

Дошло до того, что белорусская политика в отношении России и шашни Лукашенко с Порошенко вызвали недоумение даже на Западе. Осенью прошлого года польский телеканал "Белсат" прямо заявил, что Батька вводит в заблуждение президента Владимира Путина и не собирается следовать в фарватере российской политики в отношении Украины, не будет признавать Крым российским, зато намерен и дальше расширять партнерство с Киевом.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Еще один аргумент российских фанатов Лукашенко связан с тем, что батька, мол, заботится о народе, а белорусы при нем живут сыто и счастливо. В реальности нынешняя Белоруссия – довольно бедная страна с уровнем жизни чуть выше, чем на Украине.

Без российской помощи белорусская экономика очень быстро загнется, а миф о достатке и благополучии быстро превратится в тыкву.  

По некоторым подсчетам, за все время существования независимой Белоруссии Москва тем или иным образом "подарила" республике 116 миллиардов долларов.

Каждый год из России в соседнюю страну поступают 24 миллиона тонн нефтепродуктов по внутрироссийским ценам, почти 20 миллиардов кубометров газа по сниженной цене. Долг Минска перед Москвой превышает шесть миллиардов долларов.

По оценкам экспертов, Россия тратит на Белоруссию столько же, сколько на содержание всех своих дотационных регионов.  

В прошлом году лафа неожиданно закончилась. Москва дала понять, что на дальнейшие "бонусы" можно рассчитывать при наличии реальных шагов на пути к интеграции.  

Лукашенко очень быстро встал на дыбы и взял на вооружение антироссийскую риторику. В общем, показал свое "братское отношение" к России во всей красе. 

Часто можно слышать, мол, зачем нам ссориться с Белоруссией, ведь это чуть ли не последний союзник России.

Давайте называть вещи своими именами. Союзник – это когда между двумя странами существуют взаимовыгодные отношения. А нынешняя ситуация в российско-белорусском дуэте – это паразитирование одного на другом. Паразит союзником не является, он лишь живет за счет донора, ничего не давая взамен.  

А теперь слово всем поклонникам Александра Григорьевича – какую пользу принес России Батька и какие поступки Лукашенко позволяют говорить о нем как о настоящем союзнике Москвы? 

Автор: Иван Поляков7 февраля 2019, 06:01
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