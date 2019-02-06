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Политика

Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
До президентских выборов на Украине остается меньше двух месяцев, а рейтинг Петра Порошенко – без слез не взглянешь. В преддверии выборов руководство страны делает все возможное, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Удар решили нанести по лидеру общественного движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку.  
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По словам кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, Порошенко и его окружение за прошедшие годы превратили украинцев в нацию нищих, которая не в состоянии заплатить за коммунальные платежи.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Все видят, что это попытка отвлечь внимание от провальной политической и экономической политики действующего режима", – передает слова Бойко телеканал "112 Украина".  

Заявление Медведчука о необходимости предоставления автономии Донбассу не противоречит минским соглашениям, отметил кандидат в президенты Украины. Уголовное дело против главы "Украинского выбора" Бойко назвал политическими репрессиями.  

Об уголовном разбирательстве против Виктора Медведчука сообщила накануне спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.  

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com

Решение правоохранителей для многих стало крайне неожиданным. Медведчук имеет большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Его называют серым кардиналом Украины и посредником на переговорах между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. 

Лидера движения "Украинский выбор" обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Все – из-за его речи на недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь", в которой он предложил предоставить Донбассу автономию. 

Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют более 30 человек, в том числе Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.


Автор: Иван Поляков6 февраля 2019, 19:18

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