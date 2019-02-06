Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок
По словам кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, Порошенко и его окружение за прошедшие годы превратили украинцев в нацию нищих, которая не в состоянии заплатить за коммунальные платежи.
"Все видят, что это попытка отвлечь внимание от провальной политической и экономической политики действующего режима", – передает слова Бойко телеканал "112 Украина".
Заявление Медведчука о необходимости предоставления автономии Донбассу не противоречит минским соглашениям, отметил кандидат в президенты Украины. Уголовное дело против главы "Украинского выбора" Бойко назвал политическими репрессиями.
Об уголовном разбирательстве против Виктора Медведчука сообщила накануне спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.
Решение правоохранителей для многих стало крайне неожиданным. Медведчук имеет большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Его называют серым кардиналом Украины и посредником на переговорах между Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
Лидера движения "Украинский выбор" обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Все – из-за его речи на недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь", в которой он предложил предоставить Донбассу автономию.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют более 30 человек, в том числе Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.
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