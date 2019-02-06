Терпящий бедствие Порошенко решился на отчаянный поступок

До президентских выборов на Украине остается меньше двух месяцев, а рейтинг Петра Порошенко – без слез не взглянешь. В преддверии выборов руководство страны делает все возможное, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Удар решили нанести по лидеру общественного движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку.



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