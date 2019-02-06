Хватит нагнетать: Россия поставила на место нервного Лукашенко

Заочная пикировка между российскими и белорусскими официальными лицами продолжается. На этот раз внушение Александру Лукашенко сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

Батьке посоветовали не нагнетать обстановку и не делать заявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Ушаков сделал такое заявление в интервью газете "Известия". Как сказал помощник президента, тема независимости Белоруссии на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государства спокойные.

"Обсуждались вопросы дальнейшей работы в рамках Союзного государства. Это все нагнетание, внутри нашего сотрудничества все спокойно", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос об опасениях белорусского президента.

Накануне, 5 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев сделал второе за месяц предупреждение Александру Лукашенко. Речь шла о недобросовестной конкуренции со стороны одного из белорусских предприятий.

За три недели до этого российский премьер в довольно жесткой форме напомнил Александру Лукашенко о серьезной поддержке со стороны России и призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Медведев привел в пример кредиты, которыми Москва регулярно помогает Минску.

А в начале января Александр Лукашенко сделал провокационное заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент братской страны.

В 2018 году Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались десять раз, две встречи прошли за неделю до Нового года. Белорусскому лидеру не нравятся высокие цены на нефть и возникающие из-за этого потери бюджета. Очередные переговоры лидеров Союзного государства намечены на 13 февраля в Сочи.