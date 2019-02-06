Ослепший Порошенко набросился на Путина

Петр Порошенко выдумал очередную байку для того, чтобы наброситься с обвинениями на российского президента. Глава Украины потребовал от него выполнить минские соглашения, потому что под ними якобы стоит подпись Владимира Путина.

Очевидно, украинский лидер плохо знаком с государственной документацией. Владимир Путин не ставил свою подпись под достигнутыми в Минске соглашениями, документ подписал посол России на Украине Михаил Зурабов. С украинской стороны свою подпись поставил экс-президент Леонид Кучма.

Про подпись Путина под минскими соглашениями нет упоминаний ни в одном источнике, но Петру Порошенко это не мешает горланить на каждом углу о каких-то мифических обязательствах России и обвинять ее в военном присутствии на Украине. В Москве не раз заявляли, что наша страна не является стороной конфликта в Донбассе и никаких российских войск на юго-востоке страны не было и нет.

Накануне, 5 февраля Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в бедности украинцев. Российскому президенту досталось за то, что он прекратил торговля с Украиной и вдобавок заморозил жителей Незалежной, отключив газ.

Сам же Порошенко не сделал ничего для улучшения жизни своих сограждан. После событий на майдане 2014 года украинская экономика переживает не лучшее времена. Национальная валюта обесценивается, цены и тарифы ЖКХ растут, зарплаты и социальные выплаты не увеличиваются, предприятия останавливаются, а Киев все больше влезает в кредиты.

Видимо, с такой "предвыборной программой" Петр Порошенко хочет еще на пять лет удержаться у власти и поэтому объявил об участии в президентских выборах 31 марта.