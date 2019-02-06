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Политика

Предатель Лукашенко бросился вымаливать прощение у Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял опасные игры. Он начал сближение с американцами, открыл двери для китайских инвестиций – и все ради шантажа России. Однако без Москвы Минску не прожить, поэтому Батька, усмирив гордыню, вынужден поехать на очередные переговоры с Владимиром Путиным. Вымаливать прощение за свое поведение? Не исключено.  
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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча Путина и Лукашенко состоится 13 февраля в Сочи. Президенты обсудят "спорные вопросы двусторонних отношений" и деятельноcть Союзного государства, цитируют Пескова "Известия". 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что речь на переговорах пойдет о создании единого свода правил для Москвы и Минска. В свою очередь министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отметил, что Путин и Лукашенко затронут вопросы российского налогового маневра в нефтяной отрасли и цен на энергоносители. 

Белорусский лидер в последнее время ведет себя непредсказуемо. Недавно Минск объявил об увеличении количества американских дипломатов в стране, наметились предпосылки для комплексного сближения Белоруссии с Западом.  

Россию такое положение дел не может не волновать. Минск – важнейший союзник Москвы, поэтому выкрутасы белорусского лидера, его заигрывания с американцами и европейцами в Кремле воспринимается негативно.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

Один из самых болезненных вопросов в отношениях двух стран – налоговый маневр и цены на энергоносители. Лукашенко попросил Путина компенсировать убыток Белоруссии от новых правил налогообложения нефтяной отрасли и снизить цены на газ. Москва в ответ заявила, что недовольна ходом интеграции двух стран, сделав Батьке недвусмысленный намек.  

В декабре прошлого года на заседании Евразийского экономического совета Лукашенко позволил себе разговаривать с Путиным на повышенных тонах. Видимо, осознав пагубность своего поведения, Александр Григорьевич решил договориться с российским лидером полюбовно. А заодно, возможно, и попросить прощения.  

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил Лукашенко о поддержке Россией белорусской экономики и призвал его ценить оказываемую стране помощь. Глава кабмина отметил, что Москва не требует срочного возврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску, и даже готова предоставить братской стране отсрочку.  

Автор: Иван Поляков6 февраля 2019, 10:15
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