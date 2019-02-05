Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы

Охранники встали грудью на защиту Петра Порошенко во время комического томос-тура. В Черниговской области разъяренная толпа набросилась на президента после того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.

Об инциденте с кандидатом в президенты рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По словам депутата, народ едва не избил действующего главу государства.

Все произошло в небольшом городе Козельце, рассказал Ляшко. Люди окружили Порошенко и поначалу никто не проявлял агрессии. Жители хотели выяснить у главы государства, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц и почему у населения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине.

Петр Порошенко демонстративно отворачивался от тех, кто завал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает за социальную политику. Сельским жителям это не понравилось и они едва не избили лидера государства. Вовремя вмешалась личная охрана и отбила Порошенко у народа, пишет издание "Украина.ру".

Свое неадекватное поведение президент уже демонстрировал 18 января в Черкассах. Там на прозвучавший из толпы вопрос о коррупции Петр Порошенко ответил: "Слава Украине!"

В одном из храмов города во время общения с прихожанами к главе Незалежной подошел молодой человек и поинтересовался, когда президент начнет бороться с коррупцией. Неудобный вопрос взбесил Петра Порошенко: он тут же назвал прихожанина москальским провокатором и во весь голос произнес нацистский лозунг времен Бандеры.