Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
Об инциденте с кандидатом в президенты рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По словам депутата, народ едва не избил действующего главу государства.
Все произошло в небольшом городе Козельце, рассказал Ляшко. Люди окружили Порошенко и поначалу никто не проявлял агрессии. Жители хотели выяснить у главы государства, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц и почему у населения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине.
Петр Порошенко демонстративно отворачивался от тех, кто завал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает за социальную политику. Сельским жителям это не понравилось и они едва не избили лидера государства. Вовремя вмешалась личная охрана и отбила Порошенко у народа, пишет издание "Украина.ру".
Свое неадекватное поведение президент уже демонстрировал 18 января в Черкассах. Там на прозвучавший из толпы вопрос о коррупции Петр Порошенко ответил: "Слава Украине!"
В одном из храмов города во время общения с прихожанами к главе Незалежной подошел молодой человек и поинтересовался, когда президент начнет бороться с коррупцией. Неудобный вопрос взбесил Петра Порошенко: он тут же назвал прихожанина москальским провокатором и во весь голос произнес нацистский лозунг времен Бандеры.
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