Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко последнее время все чаще отмечается резкими и эмоциональными высказываниями. На совещании с экономическим блоком правительства Батька устроил разнос чиновникам и пригрозил "местами не столь отдаленными" самым нерадивым исполнителям.



Недовольство Лукашенко вызвала работа отдельных белорусских организаций. Батька призвал своих чиновников перестать "по десять раз" вносить предложения по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное.

"Только после того, как их руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз", – заявил лидер братской республики. По словам Лукашенко, никаких поблажек быть не должно.

Последнее время президент Белоруссии заметно нервничает и резко критикует работу чиновников. Эксперты связывают плохое настроение Лукашенко с трудностями в отношениях с Россией.

Минск не сумел выбить у Москвы очередные скидки на энергоносители, несколько раундов переговоров между российским и белорусским руководством к результату не привели, стороны остались на своих позициях. Кремль неоднократно отмечал, что предоставление скидок братской республике будет зависеть от хода интеграционных процессов.

Путин поговорил по телефону с Лукашенко: «Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих личных контактов» pic.twitter.com/09hZKejeDk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 января 2019 г.

Не добившись от России желаемого, Лукашенко решил пойти на открытый шантаж и принялся заигрывать с Западом. Недавно Минск объявил об увеличении числа американских дипломатов в Вашингтоне. Более того, Батька обратился за кредитом Международный валютный фонд, а эксперты организации займутся реформами в республике.

Пристально поглядывает Лукашенко и в сторону Китая. Пекин помогает Минску развивать ракетное вооружение и спутники, а также строит индустриальный парк в окрестностях белорусской столицы.

По мнению экспертов, для руководства братской республики расширение партнерства с Поднебесной – способ получить инвестиции и создать альтернативу отношениям с Россией.