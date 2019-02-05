Хам Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина

По мнению некоторых западных политиков, Россия и ее руководство только тем и занимаются, что вмешиваются в выборы в других странах. На сей раз включить заезженную пластинку про "вмешательство Кремля" решил президент Украины Петр Порошенко. Он предостерег Москву от вмешательства в голосование и пригрозил не пустить российских наблюдателей на выборы.



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