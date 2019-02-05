Хам Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Чем ближе выборы, тем агрессивнее ведет себя Петр Порошенко. Еще бы, рейтинг президента не впечатляет, а побеждать надо, иначе "нажитым непосильным трудом" придется делиться, а то и вовсе отдать другим. Чтобы привлечь электорат, лидер Незалежной разбрасывается смелыми и резкими заявлениями.
В эфире одного из украинских телеканалов Порошенко пообещал приказать пограничной службе не допустить российских наблюдателей на выборы. "Гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", – заверил он.
Президент России Владимир Путин пытается подорвать стабильность Украины изнутри, уверен Порошенко. "Посредством медийной поддержки, финансовым вмешательством, организационными методами и через пятую колонну", – уточнил политик.
Дякую Марині і всій нашій сім’ї за розуміння, тепло і любов.— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 января 2019 г.
Ваша підтримка надихає і додає сил навіть у найважчі хвилини. pic.twitter.com/Mn4qb2NrCG
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта, на главный государственный пост претендуют более 20 человек. Помимо Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, юморист Владимир Зеленский, руководитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие.
О своем выдвижении Порошенко объявил в конце января на съезде сторонников в Киеве. Акцент предвыборной кампании он сделал на том, что его проигрыш станет победой Путина. На фоне посредственного рейтинга эксперты рекомендуют Порошенко вступать в коалиции с другими игроками.
По данным социологов, основную поддержку лидеру Украины окажут западные регионы. Наиболее слабые позиции у Порошенко, как и ожидалось, на юго-востоке страны.
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